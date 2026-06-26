Магнітна буря не відступає: озвучено термінове застереження для всіх на сьогодні

26 червня Земля й надалі перебуватиме під впливом слабкої магнітної бурі. Про це свідчать дані Британської геологічної служби, яка відстежує зміни космічної погоди.

Фото: з відкритих джерел

Фахівці пояснюють, що причиною геомагнітних збурень стало поєднання двох сонячних явищ — впливу корональної діри та викиду корональної маси. Через це за останню добу суттєво зросла швидкість сонячного вітру, що спричинило бурю рівня G1.

За прогнозами, протягом дня сонячний вітер залишатиметься швидким — близько 650 км/год, тому слабка геомагнітна активність може зберігатися до кінця доби. Водночас експерти очікують, що найближчим часом її інтенсивність поступово зменшуватиметься.

Магнітна буря категорії G1 вважається найслабшою за міжнародною шкалою, однак вона все одно може позначитися на самопочутті людей, чутливих до змін погоди. Найчастіше у такі періоди спостерігаються головний біль, швидка втомлюваність, дратівливість, порушення сну та коливання артеріального тиску. Особливу увагу до свого стану рекомендують приділяти людям із серцево-судинними захворюваннями.

Щоб зменшити можливий вплив магнітної бурі, медики радять добре висипатися, не перевантажувати організм фізично та емоційно, підтримувати водний баланс, а також тимчасово відмовитися від надмірного вживання кави й алкоголю. Додатково покращити самопочуття можуть прогулянки на свіжому повітрі та легкі фізичні навантаження.

Портал "Коментарі" вже писав, що у четвер, 25 червня, геомагнітна обстановка на Землі суттєво погіршилася. За даними сервісу Meteoagent та Британської геологічної служби, планету накрила магнітна буря червоного рівня, інтенсивність якої відповідає К-індексу 5.