logo_ukra

BTC/USD

59528

ETH/USD

1558.29

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія Магнітна буря не відступає: озвучено термінове застереження для всіх на сьогодні
commentss НОВИНИ Всі новини

Магнітна буря не відступає: озвучено термінове застереження для всіх на сьогодні

До кінця червня Земля перебуватиме під впливом слабкої та помірної геомагнітної активності

26 червня 2026, 16:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

26 червня Земля й надалі перебуватиме під впливом слабкої магнітної бурі. Про це свідчать дані Британської геологічної служби, яка відстежує зміни космічної погоди.

Магнітна буря не відступає: озвучено термінове застереження для всіх на сьогодні

Фото: з відкритих джерел

Фахівці пояснюють, що причиною геомагнітних збурень стало поєднання двох сонячних явищ — впливу корональної діри та викиду корональної маси. Через це за останню добу суттєво зросла швидкість сонячного вітру, що спричинило бурю рівня G1.

За прогнозами, протягом дня сонячний вітер залишатиметься швидким — близько 650 км/год, тому слабка геомагнітна активність може зберігатися до кінця доби. Водночас експерти очікують, що найближчим часом її інтенсивність поступово зменшуватиметься.

Магнітна буря категорії G1 вважається найслабшою за міжнародною шкалою, однак вона все одно може позначитися на самопочутті людей, чутливих до змін погоди. Найчастіше у такі періоди спостерігаються головний біль, швидка втомлюваність, дратівливість, порушення сну та коливання артеріального тиску. Особливу увагу до свого стану рекомендують приділяти людям із серцево-судинними захворюваннями.

Щоб зменшити можливий вплив магнітної бурі, медики радять добре висипатися, не перевантажувати організм фізично та емоційно, підтримувати водний баланс, а також тимчасово відмовитися від надмірного вживання кави й алкоголю. Додатково покращити самопочуття можуть прогулянки на свіжому повітрі та легкі фізичні навантаження.

Портал "Коментарі" вже писав, що у четвер, 25 червня, геомагнітна обстановка на Землі суттєво погіршилася. За даними сервісу Meteoagent та Британської геологічної служби, планету накрила магнітна буря червоного рівня, інтенсивність якої відповідає К-індексу 5.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини