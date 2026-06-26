Магнитная буря не отступает: озвучено срочное предупреждение для всех на сегодня

26 июня Земля и дальше будет находиться под влиянием слабой магнитной бури. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы, отслеживающей изменения космической погоды.

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Специалисты объясняют, что причиной геомагнитных возмущений явилось сочетание двух солнечных явлений — влияния корональной дыры и выброса корональной массы. Из-за этого за последние сутки существенно возросла скорость солнечного ветра, что повлекло за собой бурю уровня G1.

По прогнозам, в течение дня солнечный ветер будет оставаться быстрым – около 650 км/ч, поэтому слабая геомагнитная активность может сохраняться до конца суток. В то же время эксперты ожидают, что в ближайшее время ее интенсивность будет постепенно уменьшаться.

Магнитная буря категории G1 считается самой слабой по международной шкале, однако она все равно может сказаться на самочувствии людей, чувствительных к перемене погоды. Чаще всего в такие периоды наблюдаются головные боли, быстрая утомляемость, раздражительность, нарушения сна и колебания АД. Особое внимание к своему состоянию рекомендуют уделять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы снизить возможное влияние магнитной бури, медики советуют хорошо высыпаться, не перегружать организм физически и эмоционально, поддерживать водный баланс, а также временно отказаться от чрезмерного употребления кофе и алкоголя. Дополнительно улучшить самочувствие могут прогулки на свежем воздухе и легкие физические нагрузки.

Портал "Комментарии" уже писал , что в четверг, 25 июня, геомагнитная обстановка на Земле существенно ухудшилась. По данным сервиса Meteoagent и Британской геологической службы планету накрыла магнитная буря красного уровня, интенсивность которой соответствует К-индексу 5.