Природу нищать на мільярди: Держекоінспекція назвала шокуючу суму збитків за півтора року

Державна екологічна інспекція України підрахувала збитки, завдані державі внаслідок порушень природоохоронного законодавства у 2025 році та за перші сім місяців 2026-го. Загальна сума розрахованої шкоди за цей період сягнула 2 млрд 396 млн 683 тис. грн. Такі дані містяться у відповіді Держекоінспекції на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Шкода екології

Із цієї суми 1 млрд 526 млн 231 тис. грн припадає на 2025 рік, ще 870 млн 452 тис. грн – на сім місяців 2026 року.

Водночас розрахувати збитки – не означає автоматично отримати компенсацію. За цей же період Держекоінспекція пред’явила претензії та позови на загальну суму 1 млрд 165 млн 75 тис. грн. Фактично ж у добровільному та примусовому порядку, зокрема за рішеннями судів, було стягнуто 404 млн 445 тис. грн.

Окремо до органів прокуратури передали 200 матеріалів для представництва інтересів держави в судах. Загальна сума за цими матеріалами становить 327 млн 827 тис. грн. У Держекоінспекції при цьому зазначили, що інформація про притягнення винних осіб до відповідальності правоохоронними органами в установі відсутня.

Серед найбільших випадків шкоди – порушення, пов’язані з промисловими підприємствами, викидами та незаконною вирубкою лісу.

Так, у 2025 році Держекоінспекція Придніпровського округу пред’явила ДП "Кривбасшахтозакриття" чотири претензії на загальну суму понад 532,3 млн грн. Йшлося про наднормативні скиди забруднюючих речовин разом із надлишками зворотних вод зі ставка-накопичувача балки Свистунова в річку Інгулець. Це найбільша із наведених у відповіді сум за окремими випадками.

Ще понад 51,7 млн грн становили претензії у Львівській області через незаконну рубку дерев у дев’яти лісництвах Львівського надлісництва. Кошти вимагали від філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України".

У 2026 році однією з найбільших стала претензія до ПАТ "Київський маргариновий завод" на 70 млн 190 тис. грн. Причиною назвали наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за відсутності відповідного дозволу на викиди від стаціонарних джерел.

Таким чином, за даними самої Держекоінспекції, масштаб екологічних збитків за 2025 рік і сім місяців 2026-го обчислюється мільярдами гривень. При цьому між сумою нарахованої шкоди та реально стягнутими коштами залишається значний розрив.

Також видання "Коментарі" повідомляло – арешти перетворюються на мільярди: скільки активів передали АРМА у 2026 році.



