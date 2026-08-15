Природу уничтожают на миллиарды: Госэкоинспекция назвала шокирующую сумму убытков за полтора года

Государственная экологическая инспекция Украины подсчитала ущерб, причиненный государству в результате нарушений природоохранного законодательства в 2025 году и за первые семь месяцев 2026-го. Общая сумма рассчитанного ущерба за этот период составила 2 млрд 396 млн 683 тыс. грн. Такие данные содержатся в ответе Госэкоинспекции на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Вред экологии

Из этой суммы 1 млрд. 526 млн. 231 тыс. грн приходится на 2025 год, еще 870 млн. 452 тыс. грн. – на семь месяцев 2026 года.

В то же время рассчитать ущерб – не значит автоматически получить компенсацию. За этот же период Госэкоинспекция предъявила претензии и иски на общую сумму 1 млрд. 165 млн. 75 тыс. грн. Фактически же в добровольном и принудительном порядке, в том числе по решениям судов, было взыскано 404 млн. 445 тыс. грн.

Отдельно в органы прокуратуры было передано 200 материалов для представительства интересов государства в судах. Общая сумма по этим материалам составляет 327 млн. 827 тыс. грн. В Госэкоинспекции отметили, что информация о привлечении виновных лиц к ответственности правоохранительными органами в учреждении отсутствует.

Среди наибольших случаев ущерб – нарушения, связанные с промышленными предприятиями, выбросами и незаконной вырубкой леса.

Так, в 2025 году Госэкоинспекция Приднепровского округа предъявила ГП "Кривбассшахтозакрытие" четыре претензии на общую сумму более 532,3 млн. грн. Речь шла о сверхнормативных сбросах загрязняющих веществ вместе с избытками обратных вод из пруда-накопителя балки Свистунова в реку Ингулец. Это самая большая из приведенных в ответе сумм по частным случаям.

Еще более 51,7 млн грн составили претензии во Львовской области из-за незаконной рубки деревьев в девяти лесничествах Львовского надлесничества. Денежные средства требовали от филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины".

В 2026 году одной из самых больших стала претензия к ПАО "Киевский маргариновый завод" на 70 млн 190 тыс. грн. Причиной назвали сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при отсутствии соответствующего разрешения выбросов от стационарных источников.

Таким образом, по данным самой Госэкоинспекции, масштаб экологического ущерба за 2025 год и семь месяцев 2026-го исчисляется миллиардами гривен. При этом между суммой начисленного ущерба и реально взысканными денежными средствами остается значительный разрыв.

Также издание "Комментарии" сообщало — аресты превращаются в миллиарды: сколько активов передали АРМА в 2026 году.



