Пляж часу: у Шотландії море викинуло «привіт» із 1960-х – сотні канадських пляшок
НОВИНИ

Пляж часу: у Шотландії море викинуло «привіт» із 1960-х – сотні канадських пляшок

Волонтери фіксують різкий сплеск відходів із маркуванням Ньюфаундленду і Лабрадору – рахунок іде на сотні.

24 лютого 2026, 10:23
Проніна Анна

На одному з пляжів острова Сендей (Оркнейські острови, Шотландія) море винесло пластикові пляшки та інше сміття, яке, ймовірно, походить із Канади та датується 1960–70-ми роками. Про це повідомляє BBC.

Пляж часу: у Шотландії море викинуло «привіт» із 1960-х – сотні канадських пляшок

«Ретро-сміття» з океану: на узбережжі Оркнейських островів знаходять пластик півстолітньої давнини

Волонтери, які регулярно прибирають узбережжя, кажуть, що за останні тижні кількість відходів різко зросла. Організатор прибирань Девід Ворнер зазначив: якщо торік він зібрав 42 пластикові пляшки, то цього року вже йдеться про сотні. Частина знахідок має маркування канадського регіону Ньюфаундленд і Лабрадор.

Експерти пов’язують появу так званого "ретро-сміття" з незвичними погодними умовами, зокрема сильними південно-східними вітрами, які могли змінити морські течії та "підняти" старі відходи з дна або віддалених узбереж. За словами Ворнера, це може бути лише початок: попереду, ймовірно, ще більша хвиля сміття з 1990-х і 2000-х років.

Окрім пляшок, волонтери фіксують масштабне забруднення пінопластом. За підрахунками активістів, на ділянці близько 70 квадратних метрів лежить понад 300 тисяч фрагментів пінопласту – за щільністю частинок на квадратний метр.

Це не перший випадок, коли на Сендей виносить предмети з далеких країн. Раніше тут знаходили, зокрема, пластикову голову ляльки з Японії. Тепер місцеві активісти планують створити офіційну групу прибирання, щоб систематизувати знахідки та залучити більше людей до очищення узбережжя.

Читайте також в "Коментарях", що через бойові дії в Чорному морі могли загинути щонайменше 50 тисяч дельфінів. Точну кількість жертв ми, ймовірно, не дізнаємося ніколи. Частина тіл не викидається на берег, багато особин гинуть у відкритому морі. Вибухи, робота військових кораблів, гідроакустичні системи, мінування акваторії – усе це створює потужний акустичний і фізичний вплив на тварин, які орієнтуються за допомогою ехолокації.



