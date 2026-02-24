Пляж времени: в Шотландии море выбросило «привет» с 1960-х – сотни канадских бутылок

На одном из пляжей острова Сэндей (Оркнейские острова, Шотландия) море вынесло пластиковые бутылки и другой мусор, который, вероятно, происходит из Канады и датируется 1960-70-ми годами. Об этом сообщает BBC.

«Ретро-мусор» из океана: на побережье Оркнейских островов находят пластик полувековой древности

Волонтеры, регулярно убирающие побережье, говорят, что за последние недели количество отходов резко возросло. Организатор уборок Дэвид Уорнер отметил: если в прошлом году он собрал 42 пластиковых бутылки, то в этом году уже речь идет о сотнях . Часть находок имеет маркировку канадского региона Ньюфаундленд и Лабрадор.

Эксперты связывают появление так называемого "ретро-мусора" с необычными погодными условиями, в частности, сильными юго-восточными ветрами, которые могли изменить морские течения и "поднять" старые отходы со дна или отдаленных побережий. По словам Уорнера, это может быть только начало: впереди, вероятно, еще большая волна мусора с 1990-х и 2000-х годов.

Кроме бутылок, волонтеры фиксируют масштабное загрязнение пенопластом. По подсчетам активистов, на участке около 70 квадратных метров находится более 300 тысяч фрагментов пенопласта – по плотности частиц на квадратный метр.

Это не первый случай, когда на Сэнди выносит предметы из дальних стран. Ранее здесь находили, в частности, пластиковую голову куклы из Японии. Теперь местные активисты планируют создать официальную группу уборки, чтобы систематизировать находки и привлечь больше людей к очистке побережья.

