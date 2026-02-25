logo_ukra

Півсотні сіл у небезпеці: повінь загрожує одному з регіонів України
Півсотні сіл у небезпеці: повінь загрожує одному з регіонів України

Рятувальники відпрацьовують алгоритми евакуації та доставки продуктів і ліків у населені пункти на ризикованих територіях Чернігівської області

25 лютого 2026, 02:50
Автор:
Лиля Воробьева

 Чернігівська область може зіткнутися з весняною повінню через аномально велику кількість опадів цього року. У зоні підвищеного ризику перебувають близько пів сотні населених пунктів, повідомив голова Чернігівська обласна військова адміністрація В’ячеслав Чаус.

Повінь в Україні (фото з відкритих джерел)

"Заслухали гідрометеорологів. Фахівці прогнозують, що повінь буде. Є різні сценарії її проходження. У зоні ризику — пів сотні населених пунктів області. Були сьогодні доповіді дорожників. Передусім — мости. Тут важливо забезпечити сполучення і швидке відновлення після того, як рівень води знизиться", — зазначив В’ячеслав Чаус.

Очільник області також повідомив, що до допомоги мешканцям залучатимуть рятувальників.

"Підрозділи ДСНС мають чіткий алгоритм дій та необхідну техніку. Зокрема, для евакуації людей та доставки продуктів і ліків у важкодоступні місця використовуватимуть всюдиходи "Богун", які вже довели свою ефективність у попередні роки", — підкреслив Чаус.

За його словами, повені є звичним явищем для регіону, однак цьогорічні погодні умови вимагають максимальної злагодженої роботи та повної готовності всіх служб.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Європу очікує тривала екстремальна посуха через можливий колапс Атлантичної меридіональної циркуляції (AMOC) — однієї з ключових систем океанічних течій, що регулює глобальний клімат. До таких висновків дійшли вчені з Утрехтського університету, змоделювавши понад вісім сценаріїв кліматичних змін.

 AMOC відіграє вирішальну роль у кліматичному балансі Землі: вона переносить тепло з Південної півкулі на Північну, забезпечуючи м’який клімат у Західній Європі. Але зміни клімату, викликані діяльністю людини, вже послаблюють цю систему. Якщо вона повністю зруйнується — Європа може втратити вологу на століття.

 



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
