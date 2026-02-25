Півсотні сіл у небезпеці: повінь загрожує одному з регіонів України

Рубрики
Лиля Воробьева
Чернігівська область може зіткнутися з весняною повінню через аномально велику кількість опадів цього року. У зоні підвищеного ризику перебувають близько пів сотні населених пунктів, повідомив голова Чернігівська обласна військова адміністрація В’ячеслав Чаус.
Повінь в Україні (фото з відкритих джерел)
Очільник області також повідомив, що до допомоги мешканцям залучатимуть рятувальників.
За його словами, повені є звичним явищем для регіону, однак цьогорічні погодні умови вимагають максимальної злагодженої роботи та повної готовності всіх служб.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Європу очікує тривала екстремальна посуха через можливий колапс Атлантичної меридіональної циркуляції (AMOC) — однієї з ключових систем океанічних течій, що регулює глобальний клімат. До таких висновків дійшли вчені з Утрехтського університету, змоделювавши понад вісім сценаріїв кліматичних змін.
AMOC відіграє вирішальну роль у кліматичному балансі Землі: вона переносить тепло з Південної півкулі на Північну, забезпечуючи м’який клімат у Західній Європі. Але зміни клімату, викликані діяльністю людини, вже послаблюють цю систему. Якщо вона повністю зруйнується — Європа може втратити вологу на століття.