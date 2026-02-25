Півсотні сіл у небезпеці: повінь загрожує одному з регіонів України

Чернігівська область може зіткнутися з весняною повінню через аномально велику кількість опадів цього року. У зоні підвищеного ризику перебувають близько пів сотні населених пунктів, повідомив голова Чернігівська обласна військова адміністрація В’ячеслав Чаус.

Повінь в Україні (фото з відкритих джерел)

"Заслухали гідрометеорологів. Фахівці прогнозують, що повінь буде. Є різні сценарії її проходження. У зоні ризику — пів сотні населених пунктів області. Були сьогодні доповіді дорожників. Передусім — мости. Тут важливо забезпечити сполучення і швидке відновлення після того, як рівень води знизиться", — зазначив В’ячеслав Чаус.

Очільник області також повідомив, що до допомоги мешканцям залучатимуть рятувальників.

"Підрозділи ДСНС мають чіткий алгоритм дій та необхідну техніку. Зокрема, для евакуації людей та доставки продуктів і ліків у важкодоступні місця використовуватимуть всюдиходи "Богун", які вже довели свою ефективність у попередні роки", — підкреслив Чаус.

За його словами, повені є звичним явищем для регіону, однак цьогорічні погодні умови вимагають максимальної злагодженої роботи та повної готовності всіх служб.

