logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Экология Полсотни сел в опасности: наводнение угрожает одному из регионов Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Полсотни сел в опасности: наводнение угрожает одному из регионов Украины

Спасатели отрабатывают алгоритмы эвакуации и доставки продуктов и лекарств в населенные пункты на рискованных территориях Черниговской области

25 февраля 2026, 02:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Черниговская область может столкнуться с весенним половодьем из-за аномально большого количества осадков в этом году. В зоне повышенного риска находятся около полусотни населенных пунктов, сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Полсотни сел в опасности: наводнение угрожает одному из регионов Украины

Наводнение в Украине (фото из открытых источников)

"Заслушали гидрометеорологов. Специалисты прогнозируют, что наводнение будет. Есть разные сценарии его прохождения. В зоне риска — полсотни населенных пунктов области. Были сегодня доклады дорожников. Прежде всего — мосты. Здесь важно обеспечить соединение и быстрое восстановление после того, как уровень воды снизится", — отметил Вячеслав Чаус.

Глава области также сообщил, что к помощи жителям будут привлекать спасателей.

"Подразделения ГСЧС имеют четкий алгоритм действий и необходимую технику. В частности, для эвакуации людей и доставки продуктов и лекарств в труднодоступные места будут использовать вездеходы "Богун", которые уже доказали свою эффективность в предыдущие годы", — подчеркнул Чаус.

По его словам, наводнения являются привычным явлением для региона, однако погодные условия этого года требуют максимальной слаженной работы и полной готовности всех служб.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Европу ожидает длительная экстремальная засуха из-за возможного коллапса Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) — одного из ключевых систем океанических течений, регулирующих глобальный климат. К таким выводам пришли ученые из Утрехтского университета, смоделировав более восьми сценариев климатических изменений.

AMOC играет решающую роль в климатическом балансе Земли: она переносит тепло из Южного полушария на Северное, обеспечивая мягкий климат в Западной Европе. Но изменения климата, вызванные деятельностью человека, уже ослабляют эту систему. Если она полностью разрушится, Европа может потерять влагу на века.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости