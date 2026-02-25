Полсотни сел в опасности: наводнение угрожает одному из регионов Украины

Черниговская область может столкнуться с весенним половодьем из-за аномально большого количества осадков в этом году. В зоне повышенного риска находятся около полусотни населенных пунктов, сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Наводнение в Украине (фото из открытых источников)

"Заслушали гидрометеорологов. Специалисты прогнозируют, что наводнение будет. Есть разные сценарии его прохождения. В зоне риска — полсотни населенных пунктов области. Были сегодня доклады дорожников. Прежде всего — мосты. Здесь важно обеспечить соединение и быстрое восстановление после того, как уровень воды снизится", — отметил Вячеслав Чаус.

Глава области также сообщил, что к помощи жителям будут привлекать спасателей.

"Подразделения ГСЧС имеют четкий алгоритм действий и необходимую технику. В частности, для эвакуации людей и доставки продуктов и лекарств в труднодоступные места будут использовать вездеходы "Богун", которые уже доказали свою эффективность в предыдущие годы", — подчеркнул Чаус.

По его словам, наводнения являются привычным явлением для региона, однако погодные условия этого года требуют максимальной слаженной работы и полной готовности всех служб.

