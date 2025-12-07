Кліматологи попереджають про колапс океанічної течії: Європу чекають сотні років посух

Європу очікує тривала екстремальна посуха через можливий колапс Атлантичної меридіональної циркуляції (AMOC) — однієї з ключових систем океанічних течій, що регулює глобальний клімат. До таких висновків дійшли вчені з Утрехтського університету, змоделювавши понад вісім сценаріїв кліматичних змін. Про це повідомляє Live Science.

Вчені попереджають, що Європу можуть очікувати найсильніші посухи за всю історію

AMOC відіграє вирішальну роль у кліматичному балансі Землі: вона переносить тепло з Південної півкулі на Північну, забезпечуючи м’який клімат у Західній Європі. Але зміни клімату, викликані діяльністю людини, вже послаблюють цю систему. Якщо вона повністю зруйнується — Європа може втратити вологу на століття.

Дослідники змоделювали вплив різного рівня викидів вуглецю та обсягів прісної води, що потрапляє в Атлантику. У сценаріях, де прісної води було багато — AMOC руйнувалася, і континент опинявся в умовах затяжної посухи. Навіть за умов зниження викидів, ризик залишався високим.

Особливо тривожно виглядає прогноз для Південної Європи — Іспанії, Італії, Греції, півдня Франції, де й так уже спостерігається дефіцит вологи. Нові дані свідчать, що посушливі сезони можуть тривати набагато довше, а спекотні температури стануть новою нормою.

Незважаючи на теоретичний характер дослідження, вчені закликають не ігнорувати сигнали. Навіть незначне ослаблення AMOC уже може мати серйозні наслідки — як для клімату, так і для сільського господарства, водопостачання та безпеки мільйонів людей.

