Климатологи предупреждают о коллапсе океанического течения: Европу ждут сотни лет засух

Европу ожидает длительная экстремальная засуха из-за возможного коллапса Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) — одной из ключевых систем океанических течений, регулирующей глобальный климат. К таким выводам пришли ученые из Утрехтского университета, смоделировав более восьми сценариев климатических изменений. Об этом сообщает Live Science.

Учёные прогнозируют столетнюю засуху в Европе из-за разрушения океанических течений

AMOC играет решающую роль в климатическом балансе Земли: она переносит тепло из Южного полушария на Северное, обеспечивая мягкий климат в Западной Европе. Но изменения климата, вызванные деятельностью человека, уже ослабляют эту систему. Если она полностью разрушится, Европа может потерять влагу на века.

Исследователи смоделировали влияние разного уровня выбросов углерода и объемов пресной воды, попадающей в Атлантику. В сценариях, где пресной воды было много, AMOC разрушалась, и континент оказывался в условиях затяжной засухи. Даже в условиях снижения выбросов риск оставался высоким.

Особенно тревожно выглядит прогноз для Южной Европы – Испании, Италии, Греции, юга Франции, где и так уже наблюдается дефицит влаги. Новые данные свидетельствуют о том, что засушливые сезоны могут продолжаться гораздо дольше, а жаркие температуры станут новой нормой.

Несмотря на теоретический характер исследования, учёные призывают не игнорировать сигналы. Даже незначительное ослабление AMOC уже может иметь серьезные последствия как для климата, так и для сельского хозяйства, водоснабжения и безопасности миллионов людей.

