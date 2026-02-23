Пекло вже на підході: експерти насторожили прогнозом про надпотужний удар в Україні

Магнітна буря жовтого рівня накрила Україну у понеділок, 23 лютого, попри те, що на Сонці спостерігається відносне затишшя. На Землю продовжує впливати сонячний вітер, про що повідомили фахівці Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Фото: з відкритих джерел

Найбільш інтенсивний вплив очікується саме в понеділок, коли К-індекс досягне 4,7, що відповідає жовтому рівню та класифікується як середня магнітна буря. Існує ймовірність, що через високошвидкісні потоки, що виходять із корональних дір на Сонці, буря може перейти у категорію G1, тобто малу геомагнітну бурю.

У вівторок, 24 лютого, активність почне поступово знижуватися. К-індекс очікується на рівні 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі. Проте ризик періодичних штормів рівня G1 ще зберігається, тому людям із підвищеною чутливістю до змін магнітного поля слід бути обережними.

До середини тижня, у середу, 25 лютого, геомагнітне поле стабілізується, і К-індекс знизиться до 2,7, що відповідає низькій активності.

Попри магнітну бурю, загальна сонячна активність залишається низькою. За останню добу на сонячному диску було зареєстровано лише слабкі спалахи класів B та C. Експерти зазначають, що активних плям, спрямованих на Землю, майже не залишилося: група AR4374 зникла через обертання Сонця, а єдина видима група AR4377 демонструє ознаки розпаду.

Синоптики прогнозують, що період спокою на Сонці триватиме до 24 лютого. Активність зросте лише після того, як на видиму поверхню повернуться старі, більш енергійні області. Попри відносне затишшя на поверхні Сонця, сонячний вітер продовжує впливати на геомагнітне поле України, що робить ситуацію важливою для здоров’я та самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до магнітних коливань.

