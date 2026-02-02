Сонце "бере паузу": що насправді станеться з магнітними бурями 3 лютого і чому це гарна новина для всіх

Рубрики
Проніна Анна
Поки багато українців готуються до чергових "сонячних ударів", космос робить несподіваний подарунок. За прогнозами астрофізиків, 3 лютого геомагнітна ситуація буде спокійною, без небезпечних коливань і прихованих загроз для здоров’я. І це не просто "нормальний день" — для метеозалежних людей це майже розкіш.
Магнітні бурі завтра скасовано: прогноз на 3 лютого здивував навіть метеозалежних
Сонячна активність, яка зазвичай запускає магнітні бурі, наразі знаходиться у фазі затишшя. На поверхні Сонця не зафіксовано потужних спалахів чи корональних викидів маси, здатних "ударити" по магнітосфері Землі.
Прогноз на 3 лютого:
K-index – 2
Це один із найнижчих рівнів збурень
Магнітна буря – відсутня
Аналогічна картина збережеться і 4 лютого, що робить ці дні стабільними не лише для самопочуття, а й для роботи техніки, зв’язку та навігації.
Коли магнітосфера спокійна, тіло не витрачає ресурси на адаптацію, а нервова система працює у штатному режимі. Саме в такі дні:
рідше виникають головні болі та мігрені;
стабілізується артеріальний тиск;
зменшується дратівливість і тривожність;
легше концентруватися й ухвалювати рішення.
Лікарі зазначають: спокійні геомагнітні дні часто збігаються з покращенням сну та загального тонусу, навіть у людей із хронічними серцево-судинними чи неврологічними проблемами.
Під час сильних магнітних бур фіксують збої GPS, мобільного зв’язку і навіть помилки в роботі банківських систем. 3–4 лютого таких ризиків немає, тож це ідеальний період для подорожей, важливих переговорів та фізичної активності.
Фахівці радять не ігнорувати цей рідкісний баланс:
Добре виспіться – нервова система відновлюється швидше саме у такі дні
Пийте воду – гідратація підсилює ефект стабільного фону
Зменшіть стрес – організм зараз особливо добре реагує на відпочинок
Плануйте важливе – мозок працює чіткіше, ніж у дні бур
