Коли в Україну прийде весна: ця заява точно вразить українців

Харківський бабак на ім’я Тимко IV цього року передбачив, що весна в Україні настане лише за шість тижнів. Про це повідомила пресслужба Харківського національного університету імені Каразіна, а також Суспільне.

Фото: з відкритих джерел

Як пояснив завідувач біологічної станції університету Володимир Грубник, у 2026 році тварина побачила власну тінь, що за традицією означає затримку приходу весни приблизно на півтора місяця. "Принаймні, так вважає наш віщун", – уточнив він.

Цього року прогноз довірено новому віщуну – Тимку IV, який є братом колишнього синоптика Тимка III. Попередній бабак, за даними університетської пресслужби, завершив свою "кар’єру" й пішов на пенсію. Галина Савченко, хранителька харківських бабаків, розповіла, що минулого сезону малюків у тварин не було. Причиною цього, за її словами, стали тепла зима та сильний стрес через звуки війни. Бабаки спали дуже мало і неглибоко, відчуваючи тривожні коливання землі у своєму помешканні. Цьогоріч умови були більш сприятливими, і тварини мали змогу відпочити краще, хоча повної тиші й не настало.

В Україні День бабака щорічно відзначають 2 лютого. Протягом понад двадцяти років весну віщують харківські тварини під наглядом науковців університету. Тимко III, який народився близько 2016 року, прогнозував прихід весни з 2020 року, переживши навіть період російської окупації. Раніше цю місію виконували Тимко II та Тимко I, а також львівські бабаки Мишко і Маруся, проте у 2023 році їх вже не стало.

