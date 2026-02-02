Когда в Украину придет весна: это заявление точно поразит украинцев

Харьковский сурак по имени Тимко IV в этом году предусмотрел, что весна в Украине наступит только через шесть недель. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского национального университета имени Каразина, а также Общественное.

Фото: из открытых источников

Как пояснил заведующий биологической станцией университета Владимир Грубник, в 2026 году животное увидело собственную тень, что по традиции означает задержку прихода весны примерно на полтора месяца. "По крайней мере, так считает наш прорицатель", – уточнил он.

В этом году прогноз доверен новому прорицателю – Тимке IV, который является братом бывшего синоптика Тимка III. Предыдущий сурок, по данным университетской прессслужбы, завершил свою "карьеру" и ушел на пенсию. Галина Савченко, хранительница харьковских сурков, рассказала, что в прошлом сезоне малышей у животных не было. Причиной этого, по ее словам, стали теплая зима и сильный стресс из-за звуков войны. Бабаки спали очень мало и неглубоко, испытывая тревожные колебания земли в своем доме. В этом году условия были более благоприятными, и животные могли отдохнуть лучше, хотя полной тишины и не наступило.

В Украине День сурка ежегодно отмечают 2 февраля. В течение более чем двадцати лет весну предвещают харьковские животные под наблюдением ученых университета. Родившийся около 2016 года Тимко III прогнозировал приход весны с 2020 года, пережив даже период российской оккупации. Ранее эту миссию выполняли Тимко II и Тимко I, а также львовские сурки Миша и Маруся, однако в 2023 году их уже не стало.

