Ад уже на подходе: эксперты насторожили прогнозом о сверхмощном ударе в Украине

Магнитная буря желтого уровня накрыла Украину в понедельник, 23 февраля, несмотря на то, что на Солнце наблюдается относительное затишье. На Землю продолжает оказывать влияние солнечный ветер, о чем сообщили специалисты Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Наиболее интенсивное влияние ожидается именно в понедельник, когда К-индекс достигнет 4,7, что соответствует желтому уровню и классифицируется как средняя магнитная буря. Существует вероятность, что из-за высокоскоростных потоков, исходящих из корональных дыр на Солнце, буря может перейти в категорию G1, то есть малую геомагнитную бурю.

Во вторник, 24 февраля, активность начнет постепенно снижаться. К-индекс ожидается на уровне 3,7 (зеленый уровень), что соответствует слабой магнитной буре. Однако риск периодических штормов уровня G1 еще сохраняется, поэтому людям с повышенной чувствительностью к изменениям магнитного поля следует соблюдать осторожность.

К середине недели, в среду, 25 февраля, геомагнитное поле стабилизируется, и К-индекс снизится до 2,7, что соответствует низкой активности.

Несмотря на магнитную бурю, всеобщая солнечная активность остается низкой. За последние сутки на солнечном диске зарегистрированы лишь слабые вспышки классов B и C. Эксперты отмечают, что активных пятен, направленных на Землю, почти не осталось: группа AR4374 исчезла из-за вращения Солнца, а единственная видимая группа AR4377 демонстрирует признаки распада.

Синоптики прогнозируют, что период покоя на Солнце продлится до 24 февраля. Активность возрастет только после того, как на видимую поверхность вернутся старые, более энергичные области. Несмотря на относительное затишье на Солнце, солнечный ветер продолжает влиять на геомагнитное поле Украины, что делает ситуацию важной для здоровья и самочувствия людей, особенно тех, кто чувствителен к магнитным колебаниям.

