Ожеледиця, сильний вітер і мокрий сніг – синоптикиня попередила про небезпечні вихідні

Останні вихідні грудня в Україні пройдуть під знаком нестійкої та небезпечної погоди. За прогнозом відомої української синоптикині Наталки Діденко, субота та неділя, 27 і 28 грудня, будуть вологими, хмарними та з періодичними опадами у вигляді невеликого мокрого снігу.

Погода на 27–28 грудня в Україні: Наталка Діденко дала тривожний прогноз

За словами синоптикині, опади надходитимуть із півночі. Мокрий сніг підсипатиме з перервами протягом усього найближчого часу, що ускладнить ситуацію як у містах, так і за їх межами.

На дорогах очікується складна обстановка. Через коливання температури навколо нуля можливі ожеледиця та так звана "льодяна каша". Водіям і пішоходам радять бути максимально обережними, адже ризик травм і аварій суттєво зростає.

Окрему небезпеку становитиме вітер. І в суботу, і в неділю задуватиме сильний північно-західний вітер, пориви якого можуть досягати 15–20 метрів за секунду. Наталка Діденко застерігає не перебувати поблизу старих та гіллястих дерев, а також рекламних конструкцій.

Температурний фон залишатиметься "нецікавим", зазначає синоптикиня. По всій країні переважатиме відлига або незначні коливання температури – в межах одного градуса в той чи інший бік.

У Києві на вихідних прогнозують вогку та хмарну погоду, температуру повітря близько нуля та сильний вітер. Відчуття холоду посилюватиметься саме через пориви вітру та підвищену вологість.

Водночас синоптикиня додає оптимістичну нотку: зниження температури повітря очікується вже з 30 грудня. За попередніми прогнозами, Новий рік в Україні може прийти з морозом та снігом. "Все, як просили", – підсумувала Наталка Діденко.

