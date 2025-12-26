Гололедица, сильный ветер и мокрый снег – синоптики не предупредили об опасных выходных

В последние выходные декабря в Украине пройдут под знаком неустойчивой и опасной погоды. По прогнозу известной украинской синоптики Наталки Диденко , суббота и воскресенье, 27 и 28 декабря, будут влажными, облачными и с периодическими осадками в виде небольшого мокрого снега.

Погода на 27–28 декабря в Украине: Наталка Диденко дала тревожный прогноз

По словам синоптикини, осадки будут поступать с севера. Мокрый снег будет подсыпать с перерывами в течение всего ближайшего времени, что усложнит ситуацию как в городах, так и за их пределами.

На дорогах ожидается непростая обстановка. Из-за колебаний температуры вокруг нуля возможны гололедица и так называемая "ледяная каша". Водителям и пешеходам советуют быть максимально аккуратными, ведь риск травм и аварий существенно возрастает.

Отдельную опасность будет представлять ветер. И в субботу, и в воскресенье будет задуваться сильный северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду. Наталья Диденко предостерегает не находиться вблизи старых и ветвистых деревьев, а также рекламных конструкций.

Температурный фон будет оставаться "неинтересным", отмечает синоптика. По всей стране будет преобладать оттепель или незначительные колебания температуры – в пределах одного градуса в ту или иную сторону.

В Киеве на выходных прогнозируют сырую и облачную погоду, температуру воздуха около нуля и сильный ветер. Ощущение холода будет усиливаться именно из-за порывов ветра и повышенной влажности.

В то же время, синоптикиня добавляет оптимистическую нотку: снижение температуры воздуха ожидается уже с 30 декабря. По предварительным прогнозам Новый год в Украине может прийти с морозом и снегом. "Все, как просили", – подытожила Наталья Диденко.

