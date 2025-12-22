Нульова температура і сніг уже завтра, а далі — різкий мороз: синоптики попередили українців

Вівторок, 23 грудня, в Україні пройде під знаком зимової рівноваги — вдень по всій країні температура коливатиметься близько нуля. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, оприлюднивши актуальний прогноз погоди.

Погода ламає плани: що чекає Україну 23 грудня і яким буде Святвечір

Невелике потепління можливе лише в окремих регіонах. На Закарпатті та в Криму температура буде на 1–2 градуси вищою, ніж у решті областей. Утім, загалом країна залишатиметься в межах типової грудневої погоди без різких температурних стрибків.

Щодо опадів, невеликий сніг 23 грудня очікується на заході, півночі та місцями в центральних областях. На півдні та сході України день мине без опадів, із переважно сухою погодою.

Втім, вже за кілька днів погодна картина зміниться. На Святвечір і Різдво в Україну прийде похолодання. За словами синоптикині, вдень температура знизиться до -2…-9 градусів, а вночі місцями можливі морози до -9…-12 градусів.

Попри холод, атмосфера підготує і приємний бонус. Разом із морозами можливі прояснення та сонячні періоди, що зробить різдвяні дні світлішими й більш комфортними для прогулянок.

У столиці ситуація буде типовою для центральної України. У Києві 23 грудня — близько нуля та невеликий сніг, а на Святвечір і Різдво — прояснення і відчутне морозне похолодання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Європейські метеорологи попереджали, що зима 2025–2026 років може виявитися значно суворішою, ніж очікувалося. Хоча на Різдво прогнозують переважно м’яку погоду, експерти наголошують, що справжні арктичні холоди можуть прийти вже після свят. Причиною цього може стати ослаблений полярний вихор, який у минулому вже спричиняв різкі й тривалі похолодання.