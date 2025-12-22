Нулевая температура и снег уже завтра, а дальше резкий мороз: синоптики предупредили украинцев

Вторник, 23 декабря , в Украине пройдет под знаком зимнего равновесия — днем по всей стране температура будет колебаться около нуля . Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко , обнародовав актуальный прогноз погоды.

Погода ломает планы: что ждет Украину 23 декабря и каким будет Сочельник

Небольшое потепление возможно только в отдельных регионах. На Закарпатье и в Крыму температура будет на 1–2 градуса выше , чем в остальных областях. Впрочем, страна будет оставаться в пределах типичной декабрьской погоды без резких температурных скачков.

По осадкам, небольшой снег 23 декабря ожидается на западе, севере и местами в центральных областях . На юге и востоке Украины день без осадков , с преимущественно сухой погодой.

Впрочем, уже через несколько дней погодная картина изменится. На Рождество и Рождество в Украину придет похолодание . По словам синоптикини, днем температура снизится до -2...-9 градусов , а ночью местами возможны морозы до -9...-12 градусов .

Несмотря на холод, атмосфера приготовит и приятный бонус. Вместе с морозами возможны прояснения и солнечные периоды , что сделает рождественские дни более светлыми и более комфортными для прогулок.

В столице ситуация будет типичной для центральной Украины. В Киеве 23 декабря — около нуля и небольшой снег , а в сочельник и Рождество — прояснение и ощутимое морозное похолодание .

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Европейские метеорологи предупреждали, что зима 2025-2026 годов может оказаться значительно суровее, чем ожидалось. Хотя на Рождество прогнозируют преимущественно мягкую погоду, эксперты подчеркивают, что настоящие арктические морозы могут прийти уже после праздников. Причиной этого может стать ослабленный полярный вихрь, который в прошлом уже приводил к резким и длительным похолоданиям.