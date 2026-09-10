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Новий страшний шторм Сонці спричинить хаос: експерти попередили про небезпечні дати

На тлі нестабільної геомагнітної ситуації у деяких людей може погіршитися самопочуття

10 вересня 2026, 08:30
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Клименко Елена

Після кількох днів підвищеної геомагнітної активності та бур рівня G2 ситуація поступово стабілізується. Потік сонячного вітру слабшає, однак період спокою може бути нетривалим. За прогнозом Британської геологічної служби, найближчими днями Землю може накрити ще одна магнітна буря рівня G1.

Новий страшний шторм Сонці спричинить хаос: експерти попередили про небезпечні дати

Фото: з відкритих джерел

У середу, 10 вересня, геомагнітні збурення поступово йдуть на спад. До 11 вересня магнітне поле Землі залишатиметься нестабільним, проте серйозних штормів у цей період не прогнозують. Водночас уже 11–12 вересня можливе нове посилення геомагнітної активності до рівня G1. Скільки триватиме чергове збурення, наразі точно спрогнозувати складно.

За даними сервісу Meteoagent, 10 вересня К-індекс перебуває приблизно на позначці 3,4, що відповідає відносно спокійній геомагнітній ситуації. Водночас фіксується сонячний спалах класу C1. Очікується, що 11 вересня К-індекс може знизитися до 3, а 12 вересня — приблизно до 2,7. Прогнози космічної погоди можуть оперативно змінюватися залежно від активності Сонця.

Під час магнітних бур деякі люди повідомляють про головний біль, втому, сонливість, запаморочення, коливання тиску або дискомфорт у суглобах. Водночас наукові дані щодо прямого впливу слабких геомагнітних бур на самопочуття людей залишаються неоднозначними.

Тому в періоди підвищеної сонячної активності варто насамперед дотримуватися звичного режиму сну, достатньо відпочивати, пити воду та уникати надмірного навантаження. Якщо виникають сильний біль у грудях, значне погіршення самопочуття чи інші тривожні симптоми, їх не слід автоматично пояснювати магнітною бурею — у такому разі варто звернутися по медичну допомогу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що потужна магнітна буря накрила Землю у середу, 9 вересня. Геомагнітні збурення стали наслідком викидів корональної маси, які відбулися на Сонці 5 та 6 вересня. За оновленим прогнозом Британської геологічної служби, наразі активність відповідає рівню G2, однак уже найближчими днями ситуація має змінитися.



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