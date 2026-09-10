Новый страшный шторм Солнце приведет к хаосу: эксперты предупредили об опасных датах

После нескольких дней повышенной геомагнитной активности и бурь уровня G2 ситуация постепенно стабилизируется. Поток солнечного ветра ослабевает, но период покоя может быть непродолжительным. По прогнозу Британской геологической службы, в ближайшие дни Землю может покрыть еще одна магнитная буря уровня G1.

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В среду, 10 сентября, геомагнитные возмущения постепенно идут на убыль. До 11 сентября магнитное поле Земли будет оставаться нестабильным, однако серьезных штормов в этот период не прогнозируется. В то же время, уже 11–12 сентября возможно новое усиление геомагнитной активности до уровня G1. Сколько будет длиться очередное возмущение, точно точно спрогнозировать сложно.

По данным сервиса Meteoagent, 10 сентября К-индекс находится примерно на отметке 3,4, что соответствует относительно спокойной геомагнитной ситуации. В то же время фиксируется солнечная вспышка класса C1. Ожидается, что 11 сентября К-индекс может снизиться до 3, а 12 сентября — примерно до 2,7. Прогнозы космической погоды могут оперативно изменяться в зависимости от активности Солнца.

Во время магнитных бурь некоторые люди сообщают о головной боли, усталости, сонливости, головокружении, колебаниях давления или дискомфорте в суставах. В то же время, научные данные относительно прямого влияния слабых геомагнитных бурь на самочувствие людей остаются неоднозначными.

Поэтому в периоды повышенной солнечной активности следует прежде всего соблюдать привычный режим сна, достаточно отдыхать, пить воду и избегать чрезмерной нагрузки. Если возникают сильные боли в груди, значительное ухудшение самочувствия или другие тревожные симптомы, их не следует автоматически объяснять магнитной бурей — в таком случае следует обратиться за помощью.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что мощная магнитная буря накрыла Землю в среду, 9 сентября. Геомагнитные возмущения стали следствием выбросов корональной массы, произошедших на Солнце 5 и 6 сентября. По обновленному прогнозу Британской геологической службы, активность соответствует уровню G2, однако уже в ближайшие дни ситуация должна измениться.