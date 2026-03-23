Новий мегашторм вже почався: жителів Землі попередили про небачений вплив
Новий мегашторм вже почався: жителів Землі попередили про небачений вплив

Під час магнітних бур у частини людей можуть виникати неприємні відчуття та погіршення самопочуття

23 березня 2026, 08:45
Клименко Елена

Початок цього робочого тижня супроводжується геомагнітним явищем — магнітною бурею, яка припадає на 23 березня. За даними порталу meteoagent, сьогодні очікується шторм помірної інтенсивності. Інформацію про це також підтверджує Кр-індекс, що оцінює силу магнітних бур: його показник досяг рівня 6, що відповідає бурі класу G2.

Британська геологічна служба додатково пояснює причину явища: його спричинюють потоки сонячного вітру, які надходять до Землі через корональні дірки на Сонці. Ці заряджені частинки взаємодіють із магнітним полем нашої планети, створюючи збурення, які проявляються як помірні магнітні бурі. За прогнозами фахівців, геомагнітна активність поступово зменшиться найближчими днями, тож явище має тимчасовий характер.

Магнітні бурі рівня G2 вважаються помірними, проте вони все одно здатні впливати на технічні системи та стан здоров’я людей. У такі періоди можливі незначні перебої в роботі супутників, навігаційних систем і радіозв’язку. Також фіксуються коливання в енергомережах, хоча вони рідко мають серйозні наслідки.

Для людей такі бурі можуть проявлятися головним болем, слабкістю, стрибками артеріального тиску та порушенням сну, особливо у метеочутливих осіб. Експерти радять у цей час приділяти більше уваги відпочинку, уникати стресів і фізичних перевантажень, а також підтримувати водний баланс організму. Навіть при помірному рівні бурі ігнорувати їх не варто: вплив відчутний як на техніку, так і на фізичний стан людини.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що в Україні очікується кілька днів підвищеної геомагнітної активності. Потужна магнітна буря впливатиме на Землю протягом декількох днів, попереджають фахівці Британської геологічної служби.



