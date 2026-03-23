Новый мегашторм уже начался: жителей Земли предупредили о невиданном влиянии
НОВОСТИ

Новый мегашторм уже начался: жителей Земли предупредили о невиданном влиянии

Во время магнитных бурь у людей могут возникать неприятные ощущения и ухудшение самочувствия.

23 марта 2026, 08:45
Клименко Елена

Начало этой рабочей недели сопровождается геомагнитным явлением — магнитной бурей, приходящейся на 23 марта. По данным портала meteoagent, сегодня ожидается шторм умеренной интенсивности. Информацию об этом также подтверждает Кр-индекс, оценивающий силу магнитных бурь: его показатель достиг уровня 6, что соответствует буре класса G2.

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

Британская геологическая служба дополнительно объясняет причину явления: его приводят к потокам солнечного ветра, поступающим к Земле через корональные дыры на Солнце. Эти заряженные частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, создавая возмущения, проявляющиеся как умеренные магнитные бури. По прогнозам специалистов, геомагнитная активность постепенно уменьшится в ближайшие дни, поэтому явление носит временный характер.

Магнитные бури уровня G2 считаются умеренными, однако они все равно способны влиять на технические системы и здоровье людей. В эти периоды возможны незначительные перебои в работе спутников, навигационных систем и радиосвязи. Также фиксируются колебания в энергосетях, хотя они редко имеют серьезные последствия.

Для людей такие бури могут проявляться головной болью, слабостью, скачками артериального давления и нарушением сна, особенно у метеочувствительных лиц. Эксперты советуют в это время уделять больше внимания отдыху, избегать стрессов и физических перегрузок, а также поддерживать водный баланс организма. Даже при умеренном уровне бури игнорировать их не стоит: влияние ощутимо как на технику, так и на физическое состояние человека.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал , что в Украине ожидается несколько дней повышенной геомагнитной активности. Мощная магнитная буря будет влиять на Землю в течение нескольких дней, предупреждают специалисты Британской геологической службы.



