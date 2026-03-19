Готуйтеся до пекельних наслідків: Україну накрила небаченої сили магнітна буря

В Україні очікується кілька днів підвищеної геомагнітної активності. Потужна магнітна буря впливатиме на Землю протягом декількох днів, попереджають фахівці Британської геологічної служби.

19 березня прогнозується магнітна буря рівня G-1, яка вважається слабкою, проте вже 20 березня геомагнітні коливання можуть посилитися до рівня G-3, тобто до помірно сильного шторму. Очікується, що вплив бурі триватиме щонайменше до 21 березня.

За даними meteoagent, сьогодні К-індекс досягає 6, що відповідає червоному рівню та свідчить про високі магнітні коливання. Водночас резонанс Шумана залишається у нормі, а сонячна активність оцінюється на рівні C2, що відповідає жовтому рівню помірної активності.

Періоди підвищеної сонячної активності часто впливають на самопочуття людей. Найбільш чутливі можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, а у деяких випадках – біль у серці. Крім того, під час магнітних бур поширені такі симптоми, як слабкість, сонливість, біль у спині та суглобах, підвищення тиску та загострення хронічних захворювань.

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітної бурі на здоров’я, експерти радять дотримуватися кількох простих правил. Зокрема, варто обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі, віддавати перевагу свіжим фруктам, горіхам та рибі, а також уникати кави, алкоголю та куріння. Рекомендується більше часу проводити на свіжому повітрі, частіше ходити пішки та регулярно провітрювати приміщення.

