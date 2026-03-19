Готовьтесь к адским последствиям: Украину накрыла невиданной силы магнитная буря

В Украине ожидается несколько дней повышенной геомагнитной активности. Мощная магнитная буря будет влиять на Землю в течение нескольких дней, предупреждают специалисты Британской геологической службы.

19 марта прогнозируется магнитная буря уровня G-1, которая считается слабой, однако уже 20 марта геомагнитные колебания могут усилиться до уровня G-3, то есть умеренно сильного шторма. Ожидается, что влияние бури будет продолжаться, по меньшей мере, до 21 марта.

По данным meteoagent, сегодня К-индекс достигает 6, что соответствует красному уровню и свидетельствует о высоких магнитных колебаниях. В то же время резонанс Шумана остается в норме, а солнечная активность оценивается на уровне C2, что соответствует желтому умеренной активности.

Периоды повышенной солнечной активности часто оказывают влияние на самочувствие людей. Наиболее чувствительные могут испытывать головные боли, головокружение, тошноту, а в некоторых случаях – боль в сердце. Кроме того, во время магнитных бурь распространены такие симптомы, как слабость, сонливость, боли в спине и суставах, повышение давления и обострение хронических заболеваний.

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитной бури на здоровье, эксперты советуют соблюдать несколько простых правил. В частности, следует ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи, отдавать предпочтение свежим фруктам, орехам и рыбе, а также избегать кофе, алкоголя и курения. Рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, чаще ходить пешком и регулярно проветривать помещение.

Как уже писали "Комментарии", согласно прогнозам Британской геологической службы, на Земле ожидается мощная магнитная буря уровня G3. Это будет ощутимое влияние на нашу планету из-за корональной дыры на Солнце, которая уже сейчас влечет за собой повышенную геомагнитную активность. В частности, самая большая буря ожидается 19 и 20 марта, когда наша планета переживет сильное геомагнитное возмущение.