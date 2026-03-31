Нова серія страшних бур охопить Землю: озвучено дати надпотужних мегаштормів

Упродовж найближчих днів на Землю впливатиме серія магнітних бур, про що повідомляють фахівці Британської геологічної служби. Причиною цього стало підвищення активності Сонця та зміни в потоках сонячного вітру.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією науковців, ще 29 березня з так званої корональної діри вийшов потужний високошвидкісний потік плазми. Саме він уже досяг околиць нашої планети, через що швидкість сонячного вітру значно зросла, а геомагнітна обстановка стала нестабільною.

Додатково ситуацію ускладнив потужний сонячний спалах, який стався вранці 30 березня. Під час цього явища відбувся викид корональної маси, частина якого спрямована у бік Землі. За попередніми оцінками, перші наслідки можна відчути вже найближчим часом. Очікується, що 31 березня та 1 квітня рівень геомагнітної активності підвищиться до штормових показників G1–G2, а подекуди можливе посилення до рівня G3, що вважається сильною бурею.

Втім, на цьому вплив космічної погоди не завершиться. Вчені попереджають про новий потік із ще однієї корональної діри, який може досягти Землі приблизно 2 квітня або трохи пізніше. Це означає, що період підвищеної сонячної активності триватиме.

Особливу увагу дослідники звертають на спалахи класу Х, адже саме вони є найпотужнішими. Такі події можуть спричиняти не лише магнітні бурі, а й перебої у радіозв’язку, роботі супутників та систем навігації. Якщо потік заряджених частинок спрямований безпосередньо на Землю, його вплив може тривати кілька днів.

Найбільш чутливо на такі зміни реагують метеозалежні люди, які можуть відчувати погіршення самопочуття. Саме тому вчені постійно моніторять стан Сонця, щоб своєчасно попереджати про потенційні ризики та допомагати зменшити їхній вплив на техніку і здоров’я людини.

