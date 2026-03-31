Новая серия страшных бурь охватит Землю: озвучено дать сверхмощных мегаштормов

В ближайшие дни на Землю будет влиять серия магнитных бурь, о чем сообщают специалисты Британской геологической службы. Причиной тому стало повышение активности Солнца и изменения в потоках солнечного ветра.

По информации ученых, еще 29 марта из так называемой корональной дыры вышел мощный высокоскоростной поток плазмы. Именно он уже достиг окрестностей нашей планеты, поэтому скорость солнечного ветра значительно возросла, а геомагнитная обстановка стала нестабильной.

Дополнительно ситуацию осложнила мощная солнечная вспышка, которая произошла утром 30 марта. Во время этого явления произошел выброс корональной массы, часть которого ориентирована в направлении Земли. По предварительным оценкам, первые последствия можно ощутить уже в ближайшее время. Ожидается, что 31 марта и 1 апреля уровень геомагнитной активности повысится до штормовых показателей G1-G2, а иногда возможно усиление до уровня G3, что считается сильной бурей.

Впрочем, на этом влияние космической погоды не завершится. Ученые предупреждают о новом потоке из еще одной корональной дыры, которая может достичь Земли примерно 2 апреля или чуть позже. Это означает, что период повышенной солнечной активности будет продолжаться.

Особое внимание исследователи обращают на вспышки класса Х, ведь именно они самые мощные. Такие события могут приводить не только к магнитным бурям, но и к перебоям в радиосвязи, работе спутников и систем навигации. Если поток заряженных частиц направлен непосредственно на Землю, его влияние может занять несколько дней.

Наиболее чувствительно на такие изменения реагируют метеозависимые люди, которые могут ощущать ухудшение самочувствия. Поэтому ученые постоянно мониторят состояние Солнца, чтобы своевременно предупреждать о потенциальных рисках и помогать уменьшить их влияние на технику и здоровье человека.

