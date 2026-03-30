Екологія 30 березня буде вкрай небезпечно: озвучено термінове застереження про мегабурю на Землі
commentss НОВИНИ Всі новини

30 березня буде вкрай небезпечно: озвучено термінове застереження про мегабурю на Землі

Вчені зафіксували на Сонці спалах класу X, який відноситься до надзвичайно потужних

30 березня 2026, 09:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

На Сонці зафіксували надзвичайно потужний спалах, який потенційно може спровокувати магнітні бурі на Землі, якщо викид енергії буде спрямований у бік нашої планети. Сьогоднішнє виверження належить до спалахів класу X – найінтенсивніших проявів сонячної активності, здатних впливати на геомагнітне поле Землі та техногенну інфраструктуру.

За даними meteoagent, сьогоднішній спалах відбувся на ранкових годинах. Прогнози на 30 березня не передбачають сильних магнітних бур, однак геомагнітна ситуація залишатиметься активною. Існує ймовірність слабкої бурі рівня G1. Кр-індекс, що відображає силу магнітних коливань, вже піднявся до 4,7, тоді як початок бурі фіксується з позначки 5.

Подібні дані підтверджує і Британська геологічна служба, зазначаючи, що геомагнітні умови на Землі сьогодні можуть бути нестабільними. Такі спалахи впливають на радіозв’язок, супутникові системи, GPS-навігацію та інші технології, що залежать від стабільного магнітного поля.

Вчені класифікують сонячні спалахи за шкалою A, B, C, M та X, де кожен наступний клас у 10 разів потужніший за попередній. Спалахи класу X – це вершина сонячної активності, яка здатна завдавати найбільш відчутного впливу на Землю. Хоча такі спалахи трапляються не щодня, їхня кількість збільшується в періоди сонячного максимуму, що повторюється приблизно кожні 11 років. У цей час ризик геомагнітних збурень та пов’язаних із ними технічних збоїв на Землі значно зростає.

Як вже писали "Коментарі", в останні кілька днів на Землі спостерігалися досить активні магнітні бурі, що створювали підвищену геомагнітну активність. 



