30 марта будет крайне опасно: озвучена срочное предупреждение о мегабуре на Земле

На Солнце зафиксировали чрезвычайно мощную вспышку, которая потенциально может спровоцировать магнитные бури на Земле, если выброс энергии будет направлен в сторону нашей планеты. Сегодняшнее извержение относится к вспышкам класса X – наиболее интенсивным проявлениям солнечной активности, способным влиять на геомагнитное поле Земли и техногенную инфраструктуру.

По данным meteoagent, сегодняшняя вспышка произошла на утренних часах. Прогнозы на 30 марта не предполагают сильных магнитных бурь, однако геомагнитная ситуация будет оставаться активной. Существует возможность слабой бури уровня G1. Кр-индекс, отражающий силу магнитных колебаний, уже поднялся до 4,7, в то время как начало бури фиксируется с отметки 5.

Подобные данные подтверждает и британская геологическая служба, отмечая, что геомагнитные условия на Земле сегодня могут быть нестабильными. Такие вспышки оказывают влияние на радиосвязь, спутниковые системы, GPS-навигацию и другие технологии, зависящие от стабильного магнитного поля.

Ученые классифицируют солнечные вспышки по шкале A, B, C, M и X, где каждый последующий класс в 10 раз мощнее предыдущего. Вспышки класса X – это вершина солнечной активности, которая способна оказывать наиболее ощутимое влияние на Землю. Хотя такие вспышки встречаются не каждый день, их количество увеличивается в периоды солнечного максимума, повторяющегося примерно каждые 11 лет. В настоящее время риск геомагнитных возмущений и связанных с ними технических сбоев на Земле значительно возрастает.

в последние несколько дней на Земле наблюдались достаточно активные магнитные бури, создававшие повышенную геомагнитную активность.