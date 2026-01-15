Небезпека з-під льоду: вчені розкрили приховану загрозу, про яку ніхто навіть не здогадувався

Танення льодовиків по всьому світу несе загрози не тільки екосистемам, а й може мати далекосяжні наслідки для здоров'я людей. Як повідомляє науковий вісник earth.com з посиланням на нове дослідження, глобальне потепління здатне перетворити льодовики на джерело поширення генів стійкості до антибіотиків.

Танення льодовиків. Фото: із відкритих джерел

Вчені відзначають, що льодовики протягом тисячоліть виконували роль своєрідного "природного морозильника", у якому зберігалися різноманітні біологічні матеріали. За словами автора дослідження Гуаннаня Мао, льодовики можна розглядати як генетичні архіви, де, серед іншого, зберігаються гени антибіотикорезистентності. Однак через зміну клімату ці архіви починають "відтавати", перетворюючись на активні джерела вивільнення генетичної інформації.

Поширена думка, що так звані "супербактерії", стійкі до антибіотиків, є виключно результатом надмірного використання ліків у медицині та сільському господарстві. Дослідники наголошують, що в природі такі гени існували задовго до появи людини та формувалися природним шляхом. Проблема полягає в тому, що льодовики здатні накопичувати їх у значних обсягах.

З талою водою ці гени можуть потрапляти в річки та озера, які є джерелами питної води для мільйонів людей.

"Після потрапляння до водних систем гени стійкості здатні взаємодіяти з сучасними бактеріями, підвищуючи ризик їх поширення всередині мікробних співтовариств", — зазначають вчені.

Особливу тривогу викликає те, що у світі мікроорганізмів гени можуть передаватись між різними видами без участі розмноження. Це дозволяє стійкості до антибіотиків поширюватися дуже швидко. Автори дослідження наголошують: льодовики не створюють "супербактерії" безпосередньо, проте вивільнення древніх генів підвищує ймовірність появи небезпечних поєднань, якщо вони потраплять до бактерій, здатних викликати тяжкі захворювання.

