logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія Небезпека з-під льоду: вчені розкрили приховану загрозу, про яку ніхто навіть не здогадувався
commentss НОВИНИ Всі новини

Небезпека з-під льоду: вчені розкрили приховану загрозу, про яку ніхто навіть не здогадувався

Вчені попереджають: глобальне потепління здатне звільнити давні гени стійкості до антибіотиків

15 січня 2026, 07:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Танення льодовиків по всьому світу несе загрози не тільки екосистемам, а й може мати далекосяжні наслідки для здоров'я людей. Як повідомляє науковий вісник earth.com з посиланням на нове дослідження, глобальне потепління здатне перетворити льодовики на джерело поширення генів стійкості до антибіотиків.

Небезпека з-під льоду: вчені розкрили приховану загрозу, про яку ніхто навіть не здогадувався

Танення льодовиків. Фото: із відкритих джерел

Вчені відзначають, що льодовики протягом тисячоліть виконували роль своєрідного "природного морозильника", у якому зберігалися різноманітні біологічні матеріали. За словами автора дослідження Гуаннаня Мао, льодовики можна розглядати як генетичні архіви, де, серед іншого, зберігаються гени антибіотикорезистентності. Однак через зміну клімату ці архіви починають "відтавати", перетворюючись на активні джерела вивільнення генетичної інформації.

Поширена думка, що так звані "супербактерії", стійкі до антибіотиків, є виключно результатом надмірного використання ліків у медицині та сільському господарстві. Дослідники наголошують, що в природі такі гени існували задовго до появи людини та формувалися природним шляхом. Проблема полягає в тому, що льодовики здатні накопичувати їх у значних обсягах.

З талою водою ці гени можуть потрапляти в річки та озера, які є джерелами питної води для мільйонів людей.

"Після потрапляння до водних систем гени стійкості здатні взаємодіяти з сучасними бактеріями, підвищуючи ризик їх поширення всередині мікробних співтовариств", — зазначають вчені.

Особливу тривогу викликає те, що у світі мікроорганізмів гени можуть передаватись між різними видами без участі розмноження. Це дозволяє стійкості до антибіотиків поширюватися дуже швидко. Автори дослідження наголошують: льодовики не створюють "супербактерії" безпосередньо, проте вивільнення древніх генів підвищує ймовірність появи небезпечних поєднань, якщо вони потраплять до бактерій, здатних викликати тяжкі захворювання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — світ очікує на катастрофу: вчені назвали можливі наслідки глобального потепління та його причини.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.earth.com/news/melting-glaciers-release-antibiotic-resistance-into-rivers-and-other-vital-water-sources/
Теги:

Новини

Всі новини