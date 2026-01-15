Опасность из-под льда: ученые раскрыли скрытую угрозу, о которой никто даже не догадывался

Таяние ледников по всему миру несет угрозы не только экосистемам, но и может иметь далеко идущие последствия для здоровья людей. Как сообщает научный вестник earth.com со ссылкой на новое исследование, глобальное потепление способно превратить ледники в источник распространения генов устойчивости к антибиотикам.

Таяние ледников. Фото: из открытых источников

Ученые отмечают, что ледники на протяжении тысячелетий выполняли роль своеобразного "природного морозильника", в котором сохранялись различные биологические материалы. По словам автора исследования Гуаннаня Мао, ледники можно рассматривать как "генетические архивы", где, среди прочего, хранятся гены антибиотикорезистентности. Однако из-за изменения климата эти архивы начинают "оттаивать", превращаясь в активные источники высвобождения генетической информации.

Распространено мнение, что так называемые "супербактерии", устойчивые к антибиотикам, являются исключительно результатом чрезмерного использования лекарств в медицине и сельском хозяйстве. Исследователи подчеркивают, что в природе такие гены существовали задолго до появления человека и формировались естественным путем. Проблема заключается в том, что ледники способны накапливать их в значительных объемах.

С талой водой эти гены могут попадать в реки и озера, которые служат источниками питьевой воды для миллионов людей.

"После попадания в водные системы гены устойчивости способны взаимодействовать с современными бактериями, повышая риск их распространения внутри микробных сообществ", — отмечают ученые.

Особую тревогу вызывает то, что в мире микроорганизмов гены могут передаваться между разными видами без участия размножения. Это позволяет устойчивости к антибиотикам распространяться очень быстро. Авторы исследования подчеркивают: ледники не создают "супербактерии" напрямую, однако высвобождение древних генов повышает вероятность появления опасных сочетаний, если они попадут к бактериям, способным вызывать тяжелые заболевания.

