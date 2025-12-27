logo_ukra

Небачені супершторми: вчені в жаху від ураганів, що скоро прийдуть на Землю
Небачені супершторми: вчені в жаху від ураганів, що скоро прийдуть на Землю

Глобальне потепління робить урагани настільки потужними, що звична шкала Саффіра-Сімпсона більше не відповідає реальності.

27 грудня 2025, 20:29
Автор:
Проніна Анна

Кліматологи та метеорологи б’ють на сполох: глобальне потепління породжує урагани небаченої сили, і традиційна 5-бальна шкала Саффіра-Сімпсона вже не відображає їхньої справжньої руйнівної потужності. Науковці пропонують запровадити "Категорію 6" для штормів із вітром понад 309 км/год, адже таких суперштормів стає дедалі більше. Про це пише IFL Science.

Небачені супершторми: вчені в жаху від ураганів, що скоро прийдуть на Землю

Клімат виходить з-під контролю: суперурагани вимагають нової шкали руйнівної сили

Коли ми чуємо про ураган 5-ї категорії, уява малює апокаліптичні картини: зірвані дахи, зруйновані будинки та хаос на території. Проте сучасна природа демонструє, що ці екстремальні шторми перевищують будь-які старі межі. Вчені наголошують, що зараз ураган зі швидкістю 320 км/год і той, що має 260 км/год, потрапляють у одну категорію, хоча їхня руйнівна сила різниться кардинально.

Що таке “Категорія 6”?
Науковці з Національної лабораторії Лоуренса в Берклі та Університету Вісконсін-Медісон проаналізували урагани з 2013 року та виявили щонайменше п’ять штормів із швидкістю вітру понад 309 км/год. Цю позначку пропонують взяти за стартову для нової категорії, яка відображатиме істинну руйнівну силу суперштормів.

Причина рекордних ураганів — глобальне потепління, яке підживлює теплу воду у тропічних зонах. Найбільша зона формування таких монстрів розташована на схід від Філіппін, де тепла вода не лише на поверхні, а й у глибині океану, що дає штормам безперервне “паливо”.

Думки експертів розділилися. Прихильники нової шкали вважають, що офіційна “Категорія 6” допоможе підвищити обізнаність населення та ефективність планування захисту. Скептики нагадують, що шкала швидкості вітру не відображає всіх загроз, таких як повені, і попередження повинні враховувати комплексні фактори небезпеки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, якою буде погода завтра, 28 грудня. 



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
