Невиданные суперштормы: ученые в ужасе от скоро пришедших на Землю ураганов

Климатологи и метеорологи бьют тревогу: глобальное потепление порождает ураганы невиданной силы , и традиционная 5-балльная шкала Саффира-Симпсона уже не отражает их настоящей разрушительной мощи. Ученые предлагают ввести "Категорию 6" для штормов с ветром более 309 км/ч , ведь таких суперштормов становится все больше. Об этом пишет IFL Science.

Климат выходит из-под контроля: суперураганы требуют новой шкалы разрушительной силы

Когда мы слышим об урагане 5-й категории , воображение рисует апокалиптические картины: сорванные крыши, разрушенные дома и хаос на территории. Однако современная природа демонстрирует, что эти экстремальные шторма превышают любые старые границы . Ученые отмечают, что сейчас ураган со скоростью 320 км/ч и имеющий 260 км/ч попадают в одну категорию , хотя их разрушительная сила отличается кардинально.

Что такое "Категория 6"?

Ученые из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли и Университета Висконсин-Мэдисон проанализировали ураганы с 2013 года и обнаружили по меньшей мере пять штормов со скоростью ветра более 309 км/ч . Эту отметку предлагают взять за стартовую для новой категории, которая будет отражать истинную разрушительную силу суперштормов .

Причина рекордных ураганов — глобальное потепление , подпитывающее теплую воду в тропических зонах. Самая большая зона формирования таких монстров расположена восточнее Филиппин , где теплая вода не только на поверхности, но и в глубине океана, что дает штормам непрерывное топливо.

Мнения экспертов разделились. Сторонники новой шкалы считают, что официальная "Категория 6" поможет повысить осведомленность населения и эффективность планирования защиты . Скептики напоминают, что шкала скорости ветра не отражает всех угроз , таких как наводнения и предупреждения должны учитывать комплексные факторы опасности.

