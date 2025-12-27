Штормовий вітер і сніг перед Новим роком – синоптикиня попередила про небезпечну неділю

Остання неділя 2025 року в Україні принесе справжні зимові випробування. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 28 грудня країну накриють сніг і мокрий сніг, а пориви північно-західного вітру сягатимуть штормових значень — 15–20 метрів за секунду.

Сніг, штормовий вітер і ожеледиця – якою буде остання неділя 2025 року в Україні

Опади формуватимуть атмосферні фронти східного циклону. Попри зимовий характер погоди, температура повітря залишатиметься відносно високою: вдень — від –2 до +3 градусів, однак уночі підмерзатиме. Це означає підвищений ризик ожеледиці на дорогах і тротуарах, тож водіям і пішоходам радять бути особливо обережними.

У Києві в неділю очікується сніг і мокрий сніг, сильний вітер та температура близько нуля протягом дня. Погодні умови можуть ускладнити пересування містом, особливо з урахуванням вітру та слизьких поверхонь.

За словами Наталки Діденко, надалі в Україні переважатиме волога погода з періодичними снігопадами. Водночас уже з 30 грудня розпочнеться новий етап похолодання — морози поступово посилюватимуться напередодні Нового року.

Синоптикиня з іронією зауважує, що багато українців традиційно просять на Новий рік мороз і сніг, хоча на практиці більшість святкує вдома, а міський сніг швидко втрачає святковий вигляд, перетворюючись на проблему для доріг і тротуарів. Мороз, за її словами, красивий лише за умов сонячного антициклону, який останнім часом стає рідкістю через постійні хмарні фронти.

Отже, найближчими днями Україну чекає відлига з мокрим снігом, під Новий рік — морози з періодичними опадами, а згодом не виключене нове потепління. Зима, як і завжди, залишає за собою право на несподіванки.

