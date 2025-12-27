Штормовой ветер и снег перед Новым годом – синоптикиня предупредила об опасном воскресенье

Последнее воскресенье 2025 г. в Украине принесет настоящие зимние испытания. По прогнозу синоптикини Наталки Диденко , 28 декабря страну накроют снег и мокрый снег, а порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых значений — 15-20 метров в секунду .

Снег, штормовой ветер и гололедица – каким будет последнее воскресенье 2025 года в Украине

Осадки будут формировать атмосферные фронты восточного циклона. Несмотря на зимний характер погоды, температура воздуха будет относительно высокой: днем — от –2 до 3 градусов , однако ночью будет подмерзать. Это означает повышенный риск гололеда на дорогах и тротуарах, поэтому водителям и пешеходам советуют быть особенно осторожными.

В Киеве в воскресенье ожидается снег и мокрый снег, сильный ветер и температура около нуля в течение дня. Погодные условия могут усложнить передвижение по городу, особенно с учетом ветра и скользких поверхностей.

По словам Наталки Диденко, в дальнейшем в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими снегопадами. В то же время, уже с 30 декабря начнется новый этап похолодания — морозы будут постепенно усиливаться в канун Нового года.

Синоптикиня с иронией замечает, что многие украинцы традиционно просят на Новый год мороз и снег, хотя на практике большинство празднует дома, а городской снег быстро теряет праздничный вид, превращаясь в проблему для дорог и тротуаров. Мороз, по ее словам, красив только при солнечном антициклоне, который в последнее время становится редкостью из-за постоянных облачных фронтов.

Следовательно, в ближайшие дни Украину ожидает оттепель с мокрым снегом, к Новому году — морозы с периодическими осадками, а впоследствии не исключено новое потепление. Зима, как всегда, оставляет за собой право на неожиданности.

