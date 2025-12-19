Не Китай і не США: дослідження назвало несподіваних лідерів пластикового забруднення океанів

Нове дослідження показало, що найбільший внесок у забруднення океанів пластиком роблять не обов’язково країни з найвищим рівнем виробництва чи споживання пластику. Ключову роль відіграють інші чинники — площа держави, довжина узбережжя, кількість опадів та ефективність системи поводження з відходами.

Об'єм пластику у світовому океані. Фото: з відкритих джерел

Згідно з результатами аналізу, країни з відносно невеликою територією, протяжною береговою лінією, високим рівнем опадів і слабкою інфраструктурою управління відходами мають значно вищі ризики потрапляння пластику в океан. Це суперечить поширеному уявленню, що головними забруднювачами є найбільші виробники пластику.

Як приклад дослідники наводять Малайзію, на яку припадає близько 9% океанічного пластикового забруднення, тоді як частка Китаю становить лише 0,6%. Водночас Китай виробляє приблизно у десять разів більше пластику, ніж Малайзія. Така різниця пояснюється насамперед ефективнішою системою збору та утилізації відходів, а також географічними особливостями.

У дослідженні також зазначається, що більшість країн із найбільшим внеском у пластикове забруднення океанів розташовані в Азії. Єдиною державою поза цим регіоном, яка увійшла до першої десятки, стала Бразилія. За оцінками авторів, забруднення в океан надходить із 1 240 бразильських річок, серед яких і Амазонка — одна з найбільших водних артерій світу.

Експерти наголошують: результати дослідження свідчать про необхідність зосередитися не лише на скороченні виробництва пластику, а й на покращенні систем управління відходами, особливо у країнах із вразливими природними умовами. Це може суттєво зменшити обсяги пластику, що щороку потрапляє до Світового океану.

Читайте також на порталі "Коментарі" — деякі міста України можуть опинитися під водою: екологи попередили про можливу катастрофу.



