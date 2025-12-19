Не Китай и не США: исследование назвало неожиданных лидеров пластикового загрязнения океанов

Новое исследование показало, что наибольший вклад в загрязнение океанов пластиком вносят не обязательно страны с высоким уровнем производства или потребления пластика. Ключевую роль играют другие факторы – площадь государства, длина побережья, количество осадков и эффективность системы обращения с отходами.

Объем пластика в мировом океане. Фото: из открытых источников

Согласно результатам анализа, страны с относительно небольшой территорией, протяженной береговой линией, высоким уровнем осадков и слабой инфраструктурой управления отходами имеют значительно более высокие риски попадания пластика в океан. Это противоречит расхожему представлению, что главными загрязнителями являются крупнейшие производители пластика.

В качестве примера исследователи приводят Малайзию, на которую приходится около 9% океанического пластикового загрязнения, тогда как доля Китая составляет всего 0,6%. В то же время Китай производит примерно в десять раз больше пластика, чем Малайзия. Такая разница объясняется, прежде всего, более эффективной системой сбора и утилизации отходов, а также географическими особенностями.

В исследовании также отмечается, что большинство стран с самым большим вкладом в пластиковое загрязнение океанов расположены в Азии. Единственным государством вне этого региона, вошедшего в первую десятку, стала Бразилия. По оценкам авторов, загрязнение в океан поступает из 1240 бразильских рек, среди которых и Амазонка — одна из самых больших водных артерий мира.

Эксперты отмечают: результаты исследования свидетельствуют о необходимости сосредоточиться не только на сокращении производства пластика, но и улучшении систем управления отходами, особенно в странах с уязвимыми природными условиями. Это может существенно снизить объемы пластика, ежегодно попадающего в Мировой океан.

