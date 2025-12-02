logo_ukra

BTC/USD

86305

ETH/USD

2800.22

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія Деякі міста України можуть опинитися під водою: екологи попередили про можливу катастрофу
commentss НОВИНИ Всі новини

Деякі міста України можуть опинитися під водою: екологи попередили про можливу катастрофу

Екологи попереджають про можливе затоплення деяких українських земель у найближчі десятиліття

2 грудня 2025, 00:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У найближчі десятиліття зміни клімату можуть призвести до затоплення багатьох прибережних регіонів світу, в тому числі й окремих частин України. 

Деякі міста України можуть опинитися під водою: екологи попередили про можливу катастрофу

Глобальне потепління загрожує підтопленнями. Фото: з відкритих джерел

За словами голови правління Greenpeace в Україні, Євгенії Засядько, є різні сценарії розвитку: від помірного потепління (+1,5 – 2 °C) до більш критичного — +4 °C. Про це повідомляє "Телеграф". 

За даними дослідження громадської організації "Екодія", за сценарієм +4 °C може піти під воду велика частина прибережних територій — загалом мільйони гектарів, серед яких 212 тис. га — сільськогосподарські угіддя та 35 тис. га — забудовані території. 

"Вся прибережна територія України частково буде затоплена. Сюди відносяться сільськогосподарські землі, населенні пункти, промислові зони та інші території", — розповіла Засядько. 

У разі реалізації такого сценарію під загрозою опиниться низка українських міст, зокрема Одеса і Бердянськ, деякі райони яких можуть опинитися під водою. 

За оцінками екологів, такі зміни можуть статися вже до 2100 року — тобто набагато швидше, ніж раніше припускали експерти. Засядько також підкреслила, що хоча від 2015 року країни світу підписали Паризьку угоду і взяли на себе зобов’язання обмежити потепління, фактичне зниження викидів парникових газів відбулося не в достатньому обсязі.

Як повідомляв портал "Коментарі", західні кліматологи заявили, що світ перебуває на шляху до катастрофічного глобального потепління. Причиною називають високі викиди викопного палива в атмосферу. Очікується, що до кінця століття глобальна температура підвищиться на 2,6 градуса. Основною причиною вчені вважають вкрай високі викиди викопного палива та недостатні зобов’язання держав щодо їх скорочення. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-12-01/5926874-chast-ukrainy-mozhet-zatopit-kogda-i-pochemu-vozmozhno-stikhiynoe-bedstvie
Теги:

Новини

Всі новини