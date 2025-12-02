Деякі міста України можуть опинитися під водою: екологи попередили про можливу катастрофу

У найближчі десятиліття зміни клімату можуть призвести до затоплення багатьох прибережних регіонів світу, в тому числі й окремих частин України.

Глобальне потепління загрожує підтопленнями. Фото: з відкритих джерел

За словами голови правління Greenpeace в Україні, Євгенії Засядько, є різні сценарії розвитку: від помірного потепління (+1,5 – 2 °C) до більш критичного — +4 °C. Про це повідомляє "Телеграф".

За даними дослідження громадської організації "Екодія", за сценарієм +4 °C може піти під воду велика частина прибережних територій — загалом мільйони гектарів, серед яких 212 тис. га — сільськогосподарські угіддя та 35 тис. га — забудовані території.

"Вся прибережна територія України частково буде затоплена. Сюди відносяться сільськогосподарські землі, населенні пункти, промислові зони та інші території", — розповіла Засядько.

У разі реалізації такого сценарію під загрозою опиниться низка українських міст, зокрема Одеса і Бердянськ, деякі райони яких можуть опинитися під водою.

За оцінками екологів, такі зміни можуть статися вже до 2100 року — тобто набагато швидше, ніж раніше припускали експерти. Засядько також підкреслила, що хоча від 2015 року країни світу підписали Паризьку угоду і взяли на себе зобов’язання обмежити потепління, фактичне зниження викидів парникових газів відбулося не в достатньому обсязі.

