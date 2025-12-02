Некоторые города Украины могут оказаться под водой: экологи предупредили о возможной катастрофе

В ближайшие десятилетия изменения климата могут привести к затоплению многих прибрежных регионов мира, в том числе и отдельных частей Украины.

Глобальное потепление чревато подтоплениями. Фото: из открытых источников

По словам председателя правления Greenpeace в Украине, Евгении Засядько, есть разные сценарии развития: от умеренного потепления (1,5 – 2 °C) до более критического – 4 °C. Об этом сообщает "Телеграф".

По данным исследования общественной организации "Экодия", по сценарию 4 °C может уйти под воду большая часть прибрежных территорий — всего миллионы гектаров, среди которых 212 тыс. га — сельскохозяйственные угодья и 35 тыс. га — застроенные территории.

"Вся прибрежная территория Украины частично будет затоплена. Сюда относятся сельскохозяйственные земли, населенные пункты, промышленные зоны и другие территории", – рассказала Засядько.

В случае реализации такого сценария под угрозой окажется ряд украинских городов, в частности, Одесса и Бердянск, некоторые районы которых могут оказаться под водой.

По оценкам экологов, такие изменения могут произойти уже к 2100 году, то есть намного быстрее, чем ранее предполагали эксперты. Засядько также подчеркнула, что хотя с 2015 года страны мира подписали Парижское соглашение и обязались ограничить потепление, фактическое снижение выбросов парниковых газов произошло не в достаточном объеме.

Как сообщал портал "Комментарии", западные климатологи заявили, что мир находится на пути к катастрофическому глобальному потеплению. Причиной называют высокие выбросы ископаемого топлива в атмосферу. Ожидается, что к концу столетия глобальная температура повысится на 2,6 градуса. Основной причиной ученые считают очень высокие выбросы ископаемого топлива и недостаточные обязательства государств по их сокращению.