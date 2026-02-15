Найдовша змія у світі: гігантський пітон з Індонезії потрапив до Книги рекордів Гіннеса (ФОТО)

Офіційно підтверджена нова найдовша дика змія у світі. Самка сітчастого пітона, виявлена в регіоні Марос на індонезійському острові Сулавесі, увійшла до Книги рекордів Гіннеса 2026 року, як рекордсменка серед змій за довжиною, що живуть у природі.

Найдовша змія у світі. Фото: Radu Frentiu, Diaz Nugraha

Згідно з вимірами Книги рекордів Гіннеса, довжина найдовшої змії у світі становить 7,19–7,22 метра. Для порівняння, якби розтягнути пітона поперек стандартних футбольних воріт FIFA, він майже повністю перекрив би їхню ширину. Вага рекордної за довжиною змії становить 96,5 кілограма, приблизно як у дорослої великої панди.

Гігантську самку назвали Ібу Барон, що у перекладі означає "Баронеса". Вона перевершила попередній науково задокументований рекорд у 6,95 метра, встановлений на Борнео в 1999 році. Раніше з’являлися повідомлення про ще більших пітонів, зокрема до 10 метрів, однак документального підтвердження цих даних не збереглося.

Вимірювання змії проводили без застосування анестезії. В Книзі рекордів Гінесса наголошують, що її використовують лише з медичних причин. Відомо, що під наркозом тіло змії може видовжуватися до 10%, що теоретично могло б збільшити рекордний показник до 7,9 метра.

Нині Ібу Барон перебуває під опікою природоохоронця Буді Пурванто. Експедицію для документування організували гід-рятувальник Діас Нуграха та фотограф природи Раду Френтіу. Дослідники сподіваються, що розголос допоможе зберегти великих пітонів у регіоні.

Сітчасті пітони не є отруйними, однак потужні м’язи дозволяють стискати здобич до смерті, а потім цілою проковтувати. У Сулавесі ці змії часто сприймаються як загроза для худоби й людей, що ускладнює співіснування обох видів.

