Самая длинная змея в мире: гигантский питон из Индонезии попал в Книгу рекордов Гиннеса (ФОТО)

Официально подтверждена новая самая длинная дикая змея в мире. Самка сетчатого питона, обнаруженная в регионе Марос на индонезийском острове Сулавеси, вошла в Книгу рекордов Гиннеса 2026 года, как рекордсменка среди змей по длине, живущих в природе.

Самая длинная змея в мире. Фото: Radu Frentiu, Diaz Nugraha

Согласно измерениям Книги рекордов Гиннеса, длина самой длинной змеи в мире составляет 7,19–7,22 метра. Для сравнения, если бы растянуть питона поперек стандартных футбольных ворот FIFA, он почти полностью перекрыл бы их ширину. Вес рекордной по длине змеи составляет 96,5 килограмма, примерно как у взрослой большой панды.

Гигантскую самку назвали Ибу Барон, что в переводе означает "Баронесса". Она превзошла предварительный научно задокументированный рекорд в 6,95 метра, установленный на Борнео в 1999 году. Ранее появлялись сообщения о еще больших питонах, в том числе до 10 метров, однако документального подтверждения этих данных не сохранилось.

Измерение змеи производили без применения анестезии. В Книге рекордов Гиннесса подчеркивают, что ее используют только по медицинским причинам. Известно, что под наркозом тело змеи может удлиняться до 10%, что в теории могло бы увеличить рекордный показатель до 7,9 метра.

В настоящее время Ибу Барон находится на попечении природозащитника Буди Пурванто. Экспедицию для документирования организовали гид-спасатель Диас Нуграха и фотограф природы Совет Френтиу. Исследователи надеются, что огласка поможет сберечь крупных питонов в регионе.

Сетчатые питоны не ядовиты, однако мощные мышцы позволяют сжимать добычу до смерти, а затем целой проглатывать. В Сулавесе эти змеи часто воспринимаются как угроза скоту и людям, что затрудняет сосуществование обоих видов.

