Найближчими днями буде непереливки: українців попередили про наближення мегашторму

На Землю продовжує впливати потік заряджених частинок від сонячної активності, зокрема з так званої корональної діри на Сонці, і це впливає на магнітосферу нашої планети. Цей космічний феномен спричиняє геомагнітні збурення, через які 19 лютого українці можуть почувати певний вплив магнітної бурі. Про це інформують дослідники космічної погоди, зокрема Британська геологічна служба та Центр прогнозування космічної погоди NOAA.

Фото: з відкритих джерел

Причина магнітних коливань – активність корональної діри, що випромінює високошвидкісний сонячний вітер. Хоча потік з часом слабшає, він все ще досягає магнітосфери Землі. За прогнозами вчених, геомагнітна активність 19 та 20 лютого може досягати рівня G1, що класифікується як слабкий шторм. Повна нормалізація ситуації очікується лише 21 лютого, коли коливання магнітного поля понизяться до звичного фону.

Показник К‑індексу – це інструмент, який оцінює ступінь геомагнітних коливань. Сьогодні його значення знаходиться приблизно на рівні 3–4, що відповідає зеленій зоні або слабкій активності. Це означає, що буря не є сильною, але її вплив може бути відчутний деяким людям.

Геомагнітні бурі викликають зміни в магнітному полі планети, які не можна відчути фізично, але вони можуть впливати на роботу електронних систем, супутників і, в окремих випадках, на самопочуття людей. Особливо це стосується метеозалежних осіб та людей із серцево‑судинними захворюваннями.

Під час періоду підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть відчувати певні фізичні симптоми. Це можуть бути головні болі або запаморочення, зміни артеріального тиску, втома або проблеми зі сном. Подібні відчуття виникають у людей, чутливих до зміни магнітного поля, і зазвичай вони короткочасні.

Як вже писали "Коментарі", якщо з самого ранку болить голова, з’явилася слабкість, "стрибає" тиск або накочує безпричинна тривога, — це не випадковість і не просто втома. От вам і відповідь, чому різко погіршилося самопочуття: у п’ятницю, 6 лютого, на Землі зафіксовано підвищену геомагнітну активність.