В ближайшие дни будет не по себе: украинцев предупредили о приближении мегашторма

На Землю продолжает воздействовать поток заряженных частиц от солнечной активности, в том числе так называемой корональной дыры на Солнце, и это влияет на магнитосферу нашей планеты. Этот космический феномен влечет за собой геомагнитные возмущения, из-за которых 19 февраля украинцы могут ощущать определенное влияние магнитной бури. Об этом информируют исследователи космической погоды, в частности, Британская геологическая служба и Центр прогнозирования космической погоды NOAA.

Фото: из открытых источников

Причина магнитных колебаний – активность корональной дыры, излучающей высокоскоростной солнечный ветер. Хотя поток со временем ослабевает, он все еще добивается магнитосферы Земли. По прогнозам ученых, геомагнитная активность 19 и 20 февраля может достигать уровня G1, классифицируемого как слабый шторм. Полная нормализация ситуации ожидается только 21 февраля, когда колебания магнитного поля снизятся до обычного фона.

Показатель К - индекса – это инструмент, оценивающий степень геомагнитных колебаний. Сегодня его значение находится примерно на уровне 3-4, что соответствует зеленой зоне или слабой активности. Это означает, что буря не сильна, но ее влияние может быть ощутимо некоторым людям.

Геомагнитные бури вызывают изменения в магнитном поле планеты, которые нельзя ощутить физически, но они могут влиять на работу электронных систем, спутников и, в редких случаях, на самочувствие людей. Особенно это касается метеозависимых лиц и людей с сердечно - сосудистыми заболеваниями.

В период повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать определенные физические симптомы. Это могут быть головные боли или головокружение, изменения АД, усталость или проблемы со сном. Подобные ощущения возникают у людей, чувствительных к изменению магнитного поля, и обычно они кратковременны.

Как уже писали "Комментарии", если с самого утра болит голова, появилась слабость, "прыгает" давление или накатывает беспричинная тревога — это не случайность и не просто усталость. Вот вам и ответ, почему резко ухудшилось самочувствие: в пятницу, 6 февраля, на Земле зафиксирована повышенная геомагнитная активность.