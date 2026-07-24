На вихідних буде особливо небезпечно: експерти попередили про страшний удар Сонця

Наприкінці тижня на Землі очікується новий сплеск геомагнітної активності. За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у суботу, 25 липня, планету накриє магнітна буря червоного рівня.

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За оцінками фахівців, сила геомагнітного збурення сягне К-індексу 5, що свідчить про помірно сильну магнітну бурю. Подібні явища можуть позначитися на самопочутті людей, особливо тих, хто чутливо реагує на зміни космічної погоди. У такі дні нерідко скаржаться на головний біль, втому, сонливість, перепади артеріального тиску, дратівливість або зниження концентрації уваги.

Фахівці радять у день підвищеної сонячної активності уникати надмірних фізичних навантажень, більше відпочивати, дотримуватися режиму сну, підтримувати водний баланс і по можливості мінімізувати стресові ситуації. Особливу увагу до свого самопочуття варто приділити людям із серцево-судинними захворюваннями та метеозалежним.

Втім, уже в неділю, 26 липня, ситуація почне покращуватися. За попередніми розрахунками, сонячна активність знизиться, а магнітосфера Землі поступово стабілізується. Значних геомагнітних збурень цього дня не прогнозують, тому вплив космічної погоди на більшість людей буде мінімальним.

Як вже писали "Коментарі", на Землі продовжується магнітна буря, яка розпочалася в середу під впливом підвищеної сонячної активності. За інформацією Британської геологічної служби, у четвер, 23 липня, геомагнітні збурення ще зберігатимуться, хоча їхня інтенсивність залишатиметься на слабкому рівні.