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На выходных будет особенно опасно: эксперты предупредили о страшном ударе Солнца

25 июля Землю накроет магнитная буря красного уровня с К-индексом 5, однако уже на следующий день геомагнитная активность начнет ослабевать.

24 июля 2026, 14:50
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Клименко Елена

В конце недели на Земле ожидается новый всплеск геомагнитной активности. По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в субботу, 25 июля, планету накроет магнитная буря красного уровня.

На выходных будет особенно опасно: эксперты предупредили о страшном ударе Солнца

Фото: из открытых источников

По оценкам специалистов, сила геомагнитного возмущения достигнет К-индекса 5, что свидетельствует об умеренно сильной магнитной буре. Подобные явления могут сказаться на самочувствии людей, особенно тех, кто реагирует на изменения космической погоды. В такие дни нередко жалуются на головные боли, усталость, сонливость, перепады артериального давления, раздражительность или снижение концентрации внимания.

Специалисты советуют в день повышенной солнечной активности избегать чрезмерных физических нагрузок, больше отдыхать, соблюдать спящий режим, поддерживать водный баланс и по возможности минимизировать стрессовые ситуации. Особое внимание к своему самочувствию следует уделить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимым.

Впрочем, уже в воскресенье, 26 июля, ситуация начнет улучшаться. По предварительным расчетам, солнечная активность снизится, а магнитосфера Земли постепенно стабилизируется. Значительных геомагнитных возмущений в этот день не прогнозируют, поэтому влияние космической погоды на большинство людей будет минимальным.

Как уже писали "Комментарии", на Земле продолжается магнитная буря, которая началась в среду под влиянием повышенной солнечной активности. По информации Британской геологической службы, в четверг, 23 июля, геомагнитные возмущения будут еще сохраняться, хотя их интенсивность будет оставаться на слабом уровне.



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