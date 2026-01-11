Морози до −24 і ожеледиця «до весни»: синоптик попередила українців про нову хвилю холоду

В Україні найближчим часом зберігатиметься сувора зимова погода з сильними морозами, а істотного потепління чекати ще рано. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи актуальні прогностичні моделі.

Лютий холод не відступає: прогноз погоди в Україні на 12 січня і найближчі дні від Наталки Діденко

За її словами, морози в країні — очевидні й стабільні, навіть попри те, що багато українців щодня переглядають погодні застосунки та надсилають скріншоти з прогнозами. Водночас, як наголошує синоптик, саме професійні моделі дають більш точне уявлення про подальший розвиток синоптичної ситуації.

Погода в Україні 12 січня

У ніч на 12 січня температура повітря в Україні суттєво знизиться. Очікується:

−12…−18 градусів у більшості регіонів;

на крайній півночі — до −18…−24 градусів ;

на південному заході — −7…−12 градусів ;

у південних областях — −4…−6 градусів.

У денні години мороз дещо послабшає, однак залишатиметься відчутним:

у північних областях — −7…−13 градусів ;

у більшості регіонів — −3…−9 градусів ;

на півдні — −2…−4 градуси.

Опади та ожеледиця

Більшість території України перебуватиме без опадів, проте сніг можливий у західних областях. Водночас синоптикиня застерігає: ожеледиця нікуди не зникає і залишатиметься актуальною ще тривалий час, тож водіям і пішоходам варто бути особливо обережними.

Прогноз для Києва

У столиці понеділок, 12 січня, буде дуже холодним, але без снігу. Вночі температура знизиться до −14…−18 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть −10…−13 градусів.

Коли чекати потепління

За словами Наталки Діденко, морози в Україні триватимуть, хоча можливі короткочасні коливання температури. Попередньо очікуване послаблення холодів прогностичні моделі перенесли з 15 на 18 січня, однак навіть тоді йдеться не про повноцінне потепління, а лише про тимчасове пом’якшення морозу.

Синоптикиня з гумором радить українцям запасатися теплим одягом, гарячими напоями в термосах і практичними речами, які допоможуть пережити холодні дні. Зима триває, морози тривають, а разом із ними — і накопичується досвід життя в непростих умовах.

