Морозы до -24 и гололедица «до весны»: синоптик предупредила украинцев о новой волне холода

В Украине в ближайшее время будет сохраняться суровая зимняя погода с сильными морозами , а существенного потепления ждать еще рано. Об этом сообщила известная синоптика Наталья Диденко на своей странице в Facebook, комментируя актуальные прогностические модели.

Лютый холод не отступает: прогноз погоды в Украине на 12 января и ближайшие дни от Наталки Диденко.

По ее словам, морозы в стране очевидны и стабильны , даже несмотря на то, что многие украинцы ежедневно пересматривают погодные приложения и посылают скриншоты с прогнозами. В то же время, как отмечает синоптик, именно профессиональные модели дают более точное представление о дальнейшем развитии синоптической ситуации.

Погода в Украине 12 января

В ночь на 12 января температура воздуха в Украине существенно снизится. Ожидается:

−12…−18 градусов в большинстве регионов;

на крайнем севере — до -18 ... -24 градусов ;

на юго-западе — -7 ... -12 градусов ;

в южных областях — -4 ... -6 градусов .

В дневные часы мороз несколько ослабеет, однако остается ощутимым:

в северных областях — -7 ... -13 градусов ;

в большинстве регионов — -3 ... -9 градусов ;

на юге — -2 ... -4 градуса .

Осадки и гололедица

Большинство территории Украины будет без осадков , однако снег возможен в западных областях . В то же время синоптикиня предостерегает: гололедица никуда не исчезает и будет оставаться актуальной еще долгое время , поэтому водителям и пешеходам следует быть особенно осторожными.

Прогноз для Киева

В столице понедельник, 12 января , будет очень холодным , но без снега. Ночью температура снизится до -14...-18 градусов , днем столбики термометров покажут -10...-13 градусов .

Когда ждать потепления

По словам Наталки Диденко, морозы в Украине будут продолжаться , хотя возможны кратковременные колебания температуры. Предварительно ожидаемое ослабление холодов прогностические модели перенесли с 15 на 18 января , однако даже тогда речь идет не о полноценном потеплении, а лишь о временном смягчении мороза.

Синоптикиня с юмором советует украинцам запасаться теплой одеждой, горячими напитками в термосах и практичными вещами , которые помогут пережить холодные дни. Зима продолжается, морозы продолжаются, а вместе с ними и накапливается опыт жизни в непростых условиях.

