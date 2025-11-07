Ми підійшли до "червоної лінії для людства": генсек ООН зробив насторожуючу заяву

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш вкотре закликав світових лідерів до термінових дій, назвавши перевищення глобальної температури в 1,5°C "червоною лінією для людства". Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву Гутерреш зробив на кліматичному саміті COP30 у Белемі (Бразилія).

Антоніу Гутерреш. Фото: з відкритих джерел

"Кожна частка градусу означає більше голоду, переміщення населення та втрат, особливо для тих, хто найменше відповідальний за це. Це може призвести до незворотних змін в екосистемах, поставити мільярди людей у нестерпні умови життя та посилити загрози миру та безпеці", – зазначив генсек ООН.

Він додав, що нездатність стримати глобальне потепління є "моральною поразкою та смертельною недбалістю".

За словами генсека ООН, щороку, який стає теплішим, буде завдавати удару по економіці, поглиблювати нерівність і найсильніше впливати на країни, що розвиваються, навіть незважаючи на те, що вони найменше сприяли цьому.

"Після десятиліть заперечень і зволікань наука тепер говорить нам, що тимчасове перевищення межі в 1,5 ° C — починаючи не пізніше початку 2030-х років — є неминучим", — зазначив Гутерреш.

Він наголосив, світові потрібна фундаментальна зміна парадигми, щоб обмежити масштаби та тривалість цього перевищення та швидко його зменшити. Навіть тимчасове перевищення спричинить значно більші руйнування та витрати для кожної країни.

Підтримуючи його застереження, голова Світової метеорологічної організації (ВМО) Селеста Сауло зазначила, що викиди парникових газів зараз перебувають на найвищому рівні за останні 800 000 років.

"З січня по серпень цього року середня температура Землі була приблизно на 1,42 °C вище індустріального рівня, а температура океанів також досягла рекордних значень, що завдає тривалої шкоди морським екосистемам та економіці", — зазначила Сауло.

Гутерреш заявив, що межа в 1,5°C залишається "червоною лінією для людства", закликавши до швидкого скорочення викидів, прискореної відмови від викопного палива та посилення захисту лісів та океанів.

Він підкреслив зростаючий імпульс прориву в галузі чистої енергії, зазначивши, що інвестиції у відновлювані джерела енергії зараз перевищують інвестиції в паливо на 800 мільярдів доларів.

