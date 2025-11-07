Мы подошли к "красной линии для человечества": генсек ООН сделал настораживающее заявление

Рубрики
Кравцев Сергей
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в очередной раз призвал мировых лидеров к срочным действиям, назвав превышение глобальной температуры в 1,5°C "красной линией для человечества". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Гутерреш сделал на климатическом саммите COP30 в Белеме (Бразилия).
Антониу Гутерреш. Фото: из открытых источников
Он добавил, неспособность сдержать глобальное потепление является "моральным поражением и смертельной небрежностью".
По словам генсека ООН, каждый год, который становится теплее, будет наносить удар по экономике, углублять неравенство и сильнее всего влиять на развивающиеся страны, даже несмотря на то, что они меньше всего способствовали этому.
Он подчеркнул, миру нужна фундаментальная смена парадигмы, чтобы ограничить масштабы и продолжительность этого превышения и быстро его уменьшить. Даже временное превышение повлечет гораздо большие разрушения и расходы для каждой страны.
Поддерживая его предостережения, глава Всемирной метеорологической организации (ВМО) Селеста Сауло отметила, что выбросы парниковых газов сейчас находятся на самом высоком уровне за последние 800 000 лет.
Гутерреш заявил, что предел в 1,5°C остается "красной линией для человечества", призвав к быстрому сокращению выбросов, ускоренному отказу от ископаемого топлива и усилению защиты лесов и океанов.
Он подчеркнул растущий импульс прорыва в области чистой энергии, отметив, что инвестиции в возобновляемые источники энергии сейчас превышают инвестиции в ископаемое топливо на 800 миллиардов долларов.
