Мы подошли к "красной линии для человечества": генсек ООН сделал настораживающее заявление

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в очередной раз призвал мировых лидеров к срочным действиям, назвав превышение глобальной температуры в 1,5°C "красной линией для человечества". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Гутерреш сделал на климатическом саммите COP30 в Белеме (Бразилия).

Антониу Гутерреш. Фото: из открытых источников

"Каждая доля градуса означает больше голода, перемещения населения и потерь, особенно для тех, кто меньше всего ответственен за это. Это может привести к необратимым изменениям в экосистемах, поставить миллиарды людей в невыносимые условия жизни и усилить угрозы миру и безопасности", – отметил генсек ООН.

Он добавил, неспособность сдержать глобальное потепление является "моральным поражением и смертельной небрежностью".

По словам генсека ООН, каждый год, который становится теплее, будет наносить удар по экономике, углублять неравенство и сильнее всего влиять на развивающиеся страны, даже несмотря на то, что они меньше всего способствовали этому.

"После десятилетий возражений и проволочек наука теперь говорит нам, что временное превышение предела в 1,5 °C – начиная не позднее начала 2030-х годов – является неизбежным", – отметил Гутерреш.

Он подчеркнул, миру нужна фундаментальная смена парадигмы, чтобы ограничить масштабы и продолжительность этого превышения и быстро его уменьшить. Даже временное превышение повлечет гораздо большие разрушения и расходы для каждой страны.

Поддерживая его предостережения, глава Всемирной метеорологической организации (ВМО) Селеста Сауло отметила, что выбросы парниковых газов сейчас находятся на самом высоком уровне за последние 800 000 лет.

"С января по август этого года средняя температура Земли была примерно на 1,42 °C выше индустриального уровня, а температура океанов также достигла рекордных значений, что наносит длительный ущерб морским экосистемам и экономике", – отметила Сауло.

Гутерреш заявил, что предел в 1,5°C остается "красной линией для человечества", призвав к быстрому сокращению выбросов, ускоренному отказу от ископаемого топлива и усилению защиты лесов и океанов.

Он подчеркнул растущий импульс прорыва в области чистой энергии, отметив, что инвестиции в возобновляемые источники энергии сейчас превышают инвестиции в ископаемое топливо на 800 миллиардов долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — США срочно обратились к ООН: против кого срочно просят снять санкции.



