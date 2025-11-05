США срочно обратились к ООН: против кого срочно просят снять санкции

США предложили проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривает отмену санкций в отношении президента Сирии Ахмеда аль-Шараа, который должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в следующий понедельник. Об этом пишет информагентство Reuters после ознакомления с документом.

ООН. Фото: из открытых источников

Проект резолюции также предусматривает снятие санкций с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

Пока нет ясности, когда документ вынесут на голосование. Для принятия резолюции необходимо как минимум девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны России, Китая, США, Франции или Великобритании.

Вашингтон уже несколько месяцев призывает 15 членов Совбеза смягчить санкции против Сирии.

После 13 лет гражданской войны президент Сирии Башар Асад был свергнут в декабре в результате молниеносной наступательной операции повстанческих сил под руководством исламистской организации "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ).

ХТШ была официальным крылом Аль-Каиды в Сирии до разрыва отношений в 2016 году. С мая 2014 года эта группа находится в санкционном списке Совета Безопасности ООН в отношении Аль-Каиды и Исламского государства.

Ряд членов ХТШ также находятся под санкциями ООН – запретом на поездки, замораживанием активов и эмбарго на поставки оружия.

